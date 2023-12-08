Урожай картофеля в Канаде достиг рекордного значения

По данным Statcan, статистического управления Канады, в этом году было собрано 128 миллионов центнеров картофеля, что равно 5.806 миллионам тонн.

Урожай оказался на 3,7% выше прошлогоднего и на 22% больше, чем в 2020 году. Виктория Стампер, генеральный менеджер “Объединения производителей картофеля Канады”, отметила, что на западе страны площади под посевами были расширены, а урожайность также выше обычной.

Однако на юге Альберты произошла засуха, но большая часть картофеля все равно выращивается на орошаемых площадях. В результате теплой весны, Манитоба получила хороший урожай. Урожайность в обеих провинциях превысила обычные значения. В Альберте она составляла 419 центнеров с акра, а в Манитобе – 372 центнера с акра.

Американские штаты Айдахо и Вашингтон также имеют высокие урожаи. Однако по всей Северной Америке, начиная от Миссисипи и в сторону запада, имеется избыток картофеля. Фермеры на северо-западе оценивают возможность уничтожения излишков картофеля премиум-класса для производства картофельного фри.

В то же время президент “Ассоциации маркетинга картофеля Северной Америки” Дейл Латим отмечает, что за 30 лет его работы в этой отрасли он никогда не видел нечто подобное. В настоящее время заводы по производству картофельного фри на западе Северной Америки сталкиваются с дефицитом сырья, однако некоторые компании уже расширяют свои предприятия или строят новые производственные мощности в Альберте, Айдахо, Орегоне и Вашингтоне.

Тем не менее, эти новые мощности начнут работу не раньше весны 2024 года, что слишком поздно для переработки дополнительных объемов картофеля. На восточном побережье Северной Америки, таких как остров Принца Эдуарда и Нью-Брансуик, проблемы с избытком картофеля не наблюдаются. Однако урожайность на атлантическом побережье Канады снизилась на 7% по сравнению с 2022 годом из-за высокой влажности и составила 311 центнеров с акра.