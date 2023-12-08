Google представила своего нового конкурента чат-бота ChatGPT – нейросеть Gemini.

Эта модель искусственного интеллекта была разработана как мультимодальная и способна обрабатывать различные типы информации, включая текст, код, аудио, изображения и видео. Gemini является крупнейшей и самой мощной моделью искусственного интеллекта, созданной Google.

Gemini охватывает широкий спектр задач и может быть использован как для решения сложных задач, так и для выполнения задач на мобильных устройствах. Google оптимизировала три варианта модели: Gemini Ultra, Gemini Pro и Gemini Nano. Из них Gemini Ultra является самой большой и эффективной версией, Gemini Pro – среднего уровня, а Gemini Nano – предназначена для использования на мобильных устройствах.

Впервые модель Gemini Ultra показала результат, превзошедший экспертов-людей по многозадачному пониманию языка, используя комбинацию 57 предметов, таких как математика, физика, история, право, медицина и этика, для тестирования способности решать задачи.

Gemini будет доступен на английском языке в более чем 170 странах. Кроме того, он будет добавлен в смартфон Pixel 8 Pro, созданный для работы с Gemini Nano. В ближайшее время Google планирует внедрить Gemini и в другие свои продукты и сервисы.

Напомним, что летом Google представила обновленную версию своего чат-бота Bard, который может общаться на 40 языках, включая испанский, арабский и китайский. Bard доступен для большинства стран мира, но пока не поддерживается в России.

В 2022 году компания OpenAI представила свой собственный сервис ChatGPT, который также обладает возможностью взаимодействия с пользователями в диалоговом режиме. Он способен выполнять различные задачи, такие как поиск ответов на вопросы, написание программного кода, сочинение стихотворений и дипломных работ. Таким образом, искусственный интеллект продолжает развиваться не только в Google, но и в других мировых компаниях.