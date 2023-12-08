Банк Канады сохранил базовую процентную ставку на отметке 5%

Базовую процентную ставку в размере 5% сохраняет канадский банк, как сообщает журнал “The Montreal Gazette” со ссылкой на результаты последнего недавнего заседания в декабре 2023 года.

Банк объяснил свое решение тем, что более высокие процентные ставки оказывают сдерживающее влияние на расходы. В течение последнего года рост потребления был минимальным, а инвестиции в бизнес были волатильные, но в целом не изменились.

Сохранение процентных ставок необходимо для восстановления ценовой стабильности в условиях соответствия спроса и предложения на рынке. Это упоминается в сообщении, опубликованном банком.

Уже в третий раз подряд банк Канады сохраняет базовую ставку, однако в будущем возможно ее дальнейшее повышение. Банк подчеркивает, что борьба с инфляцией еще не закончена, так как уровень инфляции превышает 3%.

Предварительные данные, опубликованные Канадским статистическим управлением, показывают, что экономика Канады находится в технической рецессии. За август валовый внутренний продукт (ВВП) не изменился по сравнению с предыдущим периодом, а в сентябре ожидается сохранение негативной динамики. Третий квартал также отмечен сокращением экономики на 0,1%, а второй квартал – отсутствием роста.

Согласно отчету, в августе из 20 отраслей 8 показали рост, однако этот рост был скомпенсирован падением реального производства. Высокие процентные ставки, инфляция, лесные пожары и засуха оказывают негативное влияние на экономику.

Напомним, что экономисты предупреждали о риске рецессии и указывали на вероятность прекращения экономического роста.

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