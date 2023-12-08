Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Мире По результатам анализа крови теперь можно определить, какой орган человека откажет первым
Infirmieres

По результатам анализа крови теперь можно определить, какой орган человека откажет первым

Виктория Христова Дек 8, 2023 В Мире, Здоровье, медицина, Новости Оставить комментарий 42 Просмотров

По последним данным исследования, проведенного учеными из Стэнфордской медицинской школы, теперь возможно предсказать, какой орган в организме человека, скорее всего, откажет первым.

Благодаря анализу крови, осуществленному на 5678 добровольцах, ученые смогли определить скорость старения различных органов и оценить риск развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, диабет и болезни сердца.

В ходе исследования было обнаружено, что варьирующаяся скорость старения органов сопровождалась увеличением риска смертности в течение следующих 15 лет на 15-50%. Профессор Тони Висс-Корай отмечает, что около 18,4% людей в возрасте 50 лет и старше имели органы, старевшие гораздо быстрее, чем в среднем, что предрасполагало их к повышенному риску соответствующих заболеваний.

Уровни белка в крови участников исследования были связаны с конкретными органами и позволили идентифицировать те из них, гены которых активировались более сильно по сравнению с другими. С помощью разработанного алгоритма был определен биологический возраст каждого органа и проведено сравнение с его фактическим возрастом.

Результаты исследования показали, что различия между прогнозируемым и фактическим возрастом 10 из 11 изученных органов были плотно связаны с повышенным риском смерти от различных причин в течение 15 лет. Например, у людей с ускоренным старением сердца риск сердечной недостаточности был в 2,5 раза выше, чем у людей с нормальным старением сердца. Аналогично, у людей со “старым” мозгом вероятность снижения когнитивных функций в течение пяти лет была в 1,8 раза выше, чем у людей с “молодым” мозгом.

Открытие ученых приобретает особое значение, поскольку возможность выявления ускоренного старения органов или систем органов позволит эффективно прогнозировать прогрессирование различных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, артериальную гипертонию, диабет и сердечные приступы. Профессор Висс-Корай подчеркивает, что если результаты исследования будут подтверждены на более крупных выборках людей, это даст возможность выявлять органы, подверженные ускоренному старению, и начинать необходимое лечение до появления болезни.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*