По результатам анализа крови теперь можно определить, какой орган человека откажет первым

По последним данным исследования, проведенного учеными из Стэнфордской медицинской школы, теперь возможно предсказать, какой орган в организме человека, скорее всего, откажет первым.

Благодаря анализу крови, осуществленному на 5678 добровольцах, ученые смогли определить скорость старения различных органов и оценить риск развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, диабет и болезни сердца.

В ходе исследования было обнаружено, что варьирующаяся скорость старения органов сопровождалась увеличением риска смертности в течение следующих 15 лет на 15-50%. Профессор Тони Висс-Корай отмечает, что около 18,4% людей в возрасте 50 лет и старше имели органы, старевшие гораздо быстрее, чем в среднем, что предрасполагало их к повышенному риску соответствующих заболеваний.

Уровни белка в крови участников исследования были связаны с конкретными органами и позволили идентифицировать те из них, гены которых активировались более сильно по сравнению с другими. С помощью разработанного алгоритма был определен биологический возраст каждого органа и проведено сравнение с его фактическим возрастом.

Результаты исследования показали, что различия между прогнозируемым и фактическим возрастом 10 из 11 изученных органов были плотно связаны с повышенным риском смерти от различных причин в течение 15 лет. Например, у людей с ускоренным старением сердца риск сердечной недостаточности был в 2,5 раза выше, чем у людей с нормальным старением сердца. Аналогично, у людей со “старым” мозгом вероятность снижения когнитивных функций в течение пяти лет была в 1,8 раза выше, чем у людей с “молодым” мозгом.

Открытие ученых приобретает особое значение, поскольку возможность выявления ускоренного старения органов или систем органов позволит эффективно прогнозировать прогрессирование различных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, артериальную гипертонию, диабет и сердечные приступы. Профессор Висс-Корай подчеркивает, что если результаты исследования будут подтверждены на более крупных выборках людей, это даст возможность выявлять органы, подверженные ускоренному старению, и начинать необходимое лечение до появления болезни.