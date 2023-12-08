Кем работал Ипполит из «Иронии судьбы»?

Пересмотрите комедию “ Ирония судьбы, или С легким паром ” на eTVnet ! Здесь же вас ждет вся новогодняя классика, а также самые свежие новогодние фильмы.

Сколько раз вы пересматривали комедию “Ирония судьбы, или С легким паром”? Даже если вы думаете, что побили все рекорды и знаете фильм наизусть, вы навряд ли сможете ответить на простой вопрос “Кем работал Ипполит?”. Оказывается, найти ответ на этот вопрос не так-то просто.

Не нужно быть особенно проницательным зрителем, чтобы понять, что Ипполит – завидный жених, однако, чем именно занимался Надин избранник – неясно. Нашим друзьям в интерактивном сервисе eTVnet потребовалось прибегнуть к своим недюжим детективным способностям, чтобы наконец найти ответ на вопрос “Кем работал Ипполит”.

Ответ нашелся в тексте пьесы, написанной Эльдаром Рязановым и Эмилем Брагинским в 1969 году. Пьеса под названием «С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…» увидела свет за шесть лет до выхода на экраны самой любимой новогодней комедии.

В ней внимательный читатель может найти полную версию фразы, вошедшей в сценарий в урезанном формате.

Обращаясь к Наде, Ипполит говорит:

Потому что ты безалаберная… молчи… ты непутевая… У меня в доме или в моей лаборатории он бы не мог появиться. Странно, что ты вообще его заметила. Ну мало ли, что-то там валяется…

Заведующий лабораторией – должность, действительно, не только почетная, но и хорошо оплачиваемая. Так что, интуиция зрителей не обманула: Ипполит был, действительно, завидным женихом. Пересмотрите комедию “Ирония судьбы, или С легким паром” на eTVnet! Здесь же вас ждет вся новогодняя классика, а также самые свежие новогодние фильмы.

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