Внимание, мошенничество! Не пускайте в свой дом или квартиру подозрительных “проверяльщиков”, которые представляются сотрудниками коммунальных служб

Участились случаи мошенничества, связанные с посещением жилых помещений, якобы, инспекторами коммунальных служб.

Напоминаем всем-всем-всем о регулярных случаях, когда мошенники пытаются втереться в доверие и войти в ваше жилище. К сожалению, несмотря на неоднократные предупреждения, люди всё равно ловятся на уловки. Будьте бдительны!

Службы правопорядка Квебека предупреждают граждан, что жители разных городов сталкиваются в последние недели с относительно новым (или подзабытым) видом мошенничества:

По квартирам и частным домам ходят “сотрудники коммунальных служб”, которые требуют предоставить им доступ к системам канализации, подачи холодной и горячей воды (например, к котлу нагрева воды, если в квартире такой котёл установлен), проверяют систему смыва туалетного бачка, герметизацию труб и прочие детали.

Представляясь инспекторами городских коммунальных служб, эти люди ведут проводят замеры, проверяют работу кранов и вентелей. Заодно определяют наиболее удобные места доступа в квартиру, уточняют, когда именно в жилом помещении никого не будет, а если удаётся отвлечь хозяйку или хозяина дома, то и успешно воруют драгоценности из стоящих на комоде шкатулок… Среди прочих вариантов действий, возможен и такой: – “инспектор” незаметно ломает какую-то деталь или просто откручивает вентиль, а затем настоятельно рекомендует хозяевам срочно вызвать ремонтников, любезно рекомендуя “дешевую и надёжную мастерскую”.

Полиция просит всех граждан не доверять таким “инспекторам”:

Во-первых, любое посещение жилых помещений проводится только по предварительному согласованию с коммунальными службами, и уведомление о приблизительном времени посещения будет обязательно отражено на сайте города. (Возможны исключения в случае срочной необходимости в связи с аварией, но тогда вступают в действие пункты, указанные ниже).

Во-вторых, все работники коммунальных служб имеют при себе удостоверение с номером и фотографией сотрудника. Они обязаны это удостоверение предьявить по первому требованию. Хозяин квартиры имеет право связаться с городской службой и уточнить, действительно ли инспектор представляет эти службы. Работник обязан взять трубку и обсудить причины своего появления с оператором. Можно позвонить по номеру 311 – это номер городских служб, и пояснить ситуацию. Вас соединят с нужным отделом.

В-третьих, сотрудники коммунальных служб всегда, без исключения, должны приезжать на служебном автомобиле мэрии, на котором изображен логотип города и указан служебный номер автомобиля.

Сотрудникам запрещено оставаться в квартире или доме одним. Даже если хозяин (хозяйка) говорит, что ей надо отлучиться, скажем, на кухню, сотрудник обязан поставить его (её) в известность об этом запрете и отказаться оставаться “без присмотра”. Если вы обязаны уйти, сотрудник обязан выйти вместе с вами. Оставаться в квартире (в доме) без присутствия жильца (или хозяина дома) запрещено.

Ещё раз повторим, что в случае появления инспектора, граждане могут позвонить по телефону 311 – этот номер общий для всех городов Квебека и Канады. Сотрудник, который ответит на звонок, обязательно будет в курсе ситуации и подтвердит, что в настоящий момент в вашем районе имеет место чрезвычайная ситуация, из-за которой вас может посетить инспектор, который обязательно прибыл на служебном автомобиле, который предьявил удостоверение и который обязан взять трубку и пообщаться с дежурным службы 311, если тот сочтёт это необходимым.

В заключение заметим, что сотрудники городских служб не имеют права предлагать платные услуги или предлагать купить любой товар.

Люди, будьте бдительны!