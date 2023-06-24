Экспорт зерна из Канады вырос более чем в полтора раза

По оценкам Минсельхоза США, экспортный потенциал канадской пшеницы в текущем сезоне равен 26 млн т

За сорок пять недель текущего сезона Канада экспортировала 42,0 млн т зерновых, зернобобовых и масличных культур, что на 59% больше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. Об этом сообщается с ссылкой на Канадскую зерновую комиссию (CGC). Объем вывоза мягкой пшеницы по сравнению с неурожайным прошлым сезоном вырос на 75% до 17,4 млн т, дурума – в два раза до 4,7 млн т, ячменя – на 57% до 2,9 млн т, канолы – на 55% до 7,4 млн т.

По оценкам Минсельхоза США, экспортный потенциал канадской пшеницы в текущем сезоне равен 26 млн т (+72% к уровню прошлого сезона и +16% к среднепятилетнему показателю).

Ячмень и пшеница в канадской провинции Альберта дадут от 60% до 70% от средней урожайности даже при идеальной погоде до сбора урожая.Высота ячменя и пшеницы всего 15-17 см, сообщил президент Exceed Grain Marketing Дерек Сквайр, объехавший провинцию. В Альберте много районов, где рапс достиг положенной высоты. Канола покрывает только 30–40% пощади полей в Альберте по сравнению с «полностью заросшим» рапсом Саскачеваном, где поля на 100% покрыты зеленой массой.

Рапс может оправиться от невзгод в начале сезона, поэтому на эту культуру все еще есть «небольшая надежда». Многие сорта канолы в Альберте отстают от нормального развития на две-три недели. Сквайра беспокоят ранние заморозки и возможные сложности уборки из-за неравномерного развития. Горох и чечевица в центральной и северной Альберте чувствуют себя лучше других культур. Есть некоторые проблемы с чечевицей в южной части провинции.

Осадки прошедшую неделю составили от 65 до 80 мм в центральной части Альберты и от 25 до 35 мм в центральной части Саскачевана. В Саскачеване дожди придут равномернее и последний ливень сгладил неоднородности, возникшие из-за засухи. «В Саскачеване все выглядит намного лучше», — сообщил Сквайр.

Этой весной в Фарго и Северной Дакоте, дней с температурой выше 32⁰C было больше, чем в любом другом городе Северной Америки. В Манитобе рапс зацвел раньше обычного срока 1 июля. За исключением поврежденных полей рапса в южной Альберте, посевы на большей части западной Канады опережают нормальный рост на 10-14 дней из-за необычно жаркой погоды.