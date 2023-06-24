Как владелец ресторанов поссорился с Церковью и что из этого вышло

Ещё один урок владельцам ресторанов (и других видов бизнеса)

Владелец ресторанов вызвал на откровенность сотрудников, пригласив фальшивого священника. И чем дело кончилось.

Курьёзный и абсурдный случай произошёл в двух ресторанах Taqueria Garibaldi, расположенных в Северной Калифорнии. Хозяин небольшой ресторанной сети (возможно, потому что его “достали” работники) нанял актёра, который сыграл роль священника, якобы, приглашённого для бесед с сотрудниками – поварами, мойщиками посуды, официантами, подсобными рабочими… Было объявлено, что священник приглашён для доверительных бесед в целях поднятия общей морали, укрепления связей и повышения тонуса, так сказать. “Священник” посетил оба ресторана и провёл беседы со всеми работниками.

Надо заметить, что и хозяин заведения, и работники, – практически все они – выходцы из Латинской Америки или же латиноамериканцы по происхождению, так что уважение к сану и веру в священника они впитали с материнским молоком.

Фальшивый священник предварительно заверил “прихожан”, что всё сказанное ими в частной беседе, будет приравниваться к исповеди, так что за пределы “исповедальни” разговор не выйдет. И люди поверили, честно и без утайки рассказав о своей работе. Тем более, что актёр-священник постоянно сводил беседу к обстановке в ресторане, спрашивал о личном отношении “исповедываемого” к хозяину, к работе, к методам работы, уточнял, не присваивал ли работник какие-то вещи или продукты, не ругал ли хозяина, не советовал ли посетителям больше не ходить в ресторан из-за неправильных способов готовки или из-за не самых свежих продуктов…

Всё, сказанное доверительно “священнику” было, разумеется, тут же доведено до хозяина. Тот тут же уволил одного работника за то, что тот подверг хозяина резкой критике и, к тому же, признал, что отрицательно отзывался о хозяине и в разговорах с посторонними. Предпринять действия против тех, кто сознался в присвоении продуктов было труднее – люди бы поняли, что их откровенность стала известна владельцу. Но хозяин начал травлю этих людей и задержал выплату зарплаты на пару месяцев.

Всё бы ничего, но одна девушка что-то заподозрила. Она регулярно ходит на исповедь в церковь, и ей показалась странной направленность вопросов “священника”, который и слышать не желал о других грехах, а требовал лишь говорить о ресторане. Девушка задала вопрос священнику своего прихода, тот удивился – он не знал о такой практике коллег, задал в свою очередь вопрос руководству прихода. Епископ попросил владельца ресторана назвать имя священника… На этом дело и закончилось.

По совету церковного руководства, сотрудники подали жалобу в суд на незаконные действия владельца. Истцов поддержала Церковь, которой не понравилось использование её атрибутов в таком виде.

Суд города Сакраменто, рассмотрев иск, вынес следующее решение: Владелец ресторанов обязан немедленно выплатить задолженность по зарплатам. Он обязан восстановить в должности уволенного сотрудника с выплатой тому полной зарплаты за месяцы, прошедшие с момента увольнения. Владелец обязан возместить другой ущерб, нанесённый сотрудникам. Всего речь о сумме в 140 тысяч долларов США. К тому же, владелец обязан выплатить 5 тысяч долларов штрафа за нелегальную практику и оплатить все судебные издержки.

Более того, следователи выяснили, что работникам не оплачивались сверхурочные, что руководство получало премии за счёт общественного фонда работников, что хозяин угрожал нескольким работникам лишить тех статуса иммигранта, если они будут сотрудничать со следствием. Эти моменты всплыли лишь во время суда, который тут же выделил эти факты для отдельного рассмотрения по делу, назначив дополнительное следствие.

Одним словом, не надо обижать Церковь, не надо нарушать законы и вообще, дурью маяться не надо, а то можно и разориться.