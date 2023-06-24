В Канаде запустили расследование инцидента с батискафом «Титан» в Атлантике

Управление транспортной безопасности (TSB) Канады начало расследование случившегося с батискафом «Титан» в Атлантическом океане, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

Управление транспортной безопасности (TSB) Канады начало расследование случившегося с батискафом «Титан» в Атлантическом океане, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

В рамках расследования TSB проведет проверку обстоятельств работы судна Polar Prince, которое перевозило батискаф, с точки зрения безопасности, проведет интервью, соберет информацию и проанализирует события.

Ранее контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер прокомментировал данный инцидент, заявив, что люди на батискафе «Титан» погибли в результате имплозии.

По его словам, это произошло примерно в 487 метрах от места гибели «Титаника».

На борту батискафа «Титан», как уже сообщалось ранее, были британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, один из самых богатых людей Пакистана Шахзад Давуд вместе со своим сыном Сулейманом, генеральный директор компании-оператора батискафа OceanGate Раш Стоктон и 73-летний исследователь из Франции Поль-Анри Наржеоле.

Расследование происшествия со смертельным исходом на глубоководном аппарате «Титан», в котором приняло участие ходящее под канадским флагом судно Polar Prince, начнет Совет по безопасности на транспорте Канады.