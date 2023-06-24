Мутная история с OceanGate Titan

Неприятная, но поучительная история компании OceanGate и стратегии её “глубоководного” бизнаса.

После трагической гибели туристической подлодки (батискафа), появилось много сообщений о неполадках, беспечности руководства компании и прочих странностях, но мы решили поделиться с читателями любопытной статьёй, рассказывающей не о технических сторонах, а, скорее, о методах руководства бизнесом. Текст воспроизводим с любезного разрешения автора – Алекса Экслера, источник : exler.ru (для жителей России – exler.life):

Все наверняка слышали о том, что батискаф компании OceanGate Expeditions под названием OceanGate Titan исчез во время погружения к затонувшему “Титанику”. На борту батискафа было пять туристов, среди которых генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг и один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе с сыном.

Я перечитал немало материалов о самой компании OceanGate Expeditions и данном конкретном батискафе, и что-то похоже, что там какая-то мутноватая история.

В CNN пару дней назад писали об одной паре Марке и Шэрон Хейгл, которая с февраля судится с OceanGate Expeditions.

Они заказывали спуск к затонувшему “Титанику” на Cyclops 2 еще в 2017 году. Компания у них вытягивала деньги, но спуск все откладывался и откладывался. В 2018 году Cyclops 2 заменили на батискаф Titan, однако запланированная на 2018 год экспедиция была отменена, потому что у OceanGate не было достаточно времени для проведения тестов, подтверждающих, что Titan может достичь глубины, где находятся обломки “Титаника”. Новую экспедицию запланировали на июль 2019 года, но она тоже была отменена из-за “отказа оборудования”. На тот момент пара перевела компании 210 тысяч долларов.

Они потребовали возврата средств, но в OceanGate им ответили, что экспедиция состоится в июле 2021 года, и если они не примут в ней участие, то не будут иметь права на возмещение выплаченных средств. В итоге, так ни до чего не договорившись, пара подала в суд. Процесс идет, результатов пока нет. Я думаю, что супруги правильно сделали, что не согласились на Titan.

Теперь о батискафе – вот подробная статья “Titan Sub: OceanGate CEO Didn’t Want to Hire ’50-Year-Old White Guys’ Because They’re Not ‘Inspirational’” и вот еще большой материал NBC News о том, как проходил первый день поисков и что при этом выяснилось.

В первой статье дается ссылка на интервью генерального директора OceanGate Стоктона Раша, которое он давал Teledyne Marine в августе 2020 года.

В интервью он говорит, что в других субоператорах, занимающихся погружениями, обычно можно встретить 50-летних джентльменов, бывших военных подводников, но сам Раш не собирался нанимать таких профи, потому что его это “не вдохновляет”. Его вдохновляет нанимать 25-летних ребят без особого опыта, потому что в компании Раша, мол, делаются совершенно новые вещи.

Его подводные лодки, говорит он в интервью, могут управляться игровым контроллером, так что любой может управлять ею.

Бывший директор по морским операциям OceanGate Дэвид Лохридж – как раз один из тех “50-летних белых парней”, которых Раш не хотел нанимать из-за того, что это “недостаточно вдохновляло” – был уволен Рашем в 2018 году после того он представил OceanGate доклад, в котором объяснял, что корпус из углеродного волокна небезопасен.

В статье приводятся всякие подробности того, что обнаружил Лохридж, который требовал, чтобы корпус Titan прошел соответствующие длительные испытания. Но в компании заявили, что такие испытания провести невозможно, и что они будут полагаться на свою широко разрекламированную систему акустического мониторинга, которая, мол, должна сообщить, если с углеродными волокнами будет что-то не то.

Лохридж же считал, что это предупреждение может прозвучать за секунду до катастрофы, когда уже ничего нельзя сделать.

В итоге Лохриджа просто уволили. Он не вдохновлял.

Также в статье говорится о том, что производитель переднего смотрового окна Титана сертифицировал его только до глубины 1300 метров – из-за экспериментального дизайна OceanGate. В OceanGate отказалась платить производителю за создание смотрового окна, которое соответствовало бы предполагаемой глубине Титана в 4000 метров (“Титаник” находится на глубине около 3800 метров).

Все это выглядит очень странно, если честно. И не вдохновляет.

Конечно, будем надеяться, что батискаф все-таки сумеют обнаружить и людей спасут, но шансов на это, к сожалению, практически не осталось.

P.S. И как могло случиться так, что у батискафа, при создании которого использовались всякие “космические технологии”, не было банального пеленгатора, позволяющего обнаружить его местоположение?

(Текст был опубликован ещё до того, как стало известно о трагической гибели четырёх пассажиров и пилота батискафа).