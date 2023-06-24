Восстановление рынка перепродажи подстегивает рост цен на жилье после 10 месяцев снижения

Канадский рынок жилья демонстрирует все больше признаков восстановления этой весной, поскольку сводный индекс цен на жилье Teranet-National Bank (HPI) зафиксировал ежемесячный рост на 0,6% в мае. Это знаменует собой первый рост цен на жилье за 11 месяцев после длительного периода снижения.

Канадский рынок жилья демонстрирует все больше признаков восстановления этой весной, поскольку сводный индекс цен на жилье Teranet-National Bank (HPI) зафиксировал ежемесячный рост на 0,6% в мае. Это знаменует собой первый рост цен на жилье за 11 месяцев после длительного периода снижения.

До сезонных корректировок индекс потребительских цен вырос на 1,6 процента с апреля по май, что стало третьим месячным повышением подряд.

Данные из отчета Teranet свидетельствуют о положительной тенденции на рынке: в нескольких городах наблюдается заметный рост цен на недвижимость.

В мае в восьми из 11 крупных канадских мегаполисов, охваченных индексом, наблюдался рост цен на жилье. Лидировал Торонто со значительным ростом на 1,6%, за ним следовал Виннипег с ростом на 1,5%. Виктория, Эдмонтон, Квебек-Сити, Монреаль, Гамильтон и Калгари также показали положительный прирост в диапазоне от 0,1% до 1,3%.

За тот же период в трех CMA наблюдалось снижение цен, а именно в Галифаксе (-2,6%), Ванкувере (-1,2%) и Оттаве-Гатино (-0,3%).

В отчете также освещались показатели региональных рынков, не включенных в сводный индекс. Из двадцати CMA, по которым имеются данные, в 10 зафиксирован рост в мае. Садбери, Гвельф и Кингстон выделились значительным ежемесячным приростом на 4,9%, 4,7% и 4,6% операций соответственно. И наоборот, в Брэнтфорде и Шербруке наблюдалось заметное снижение на -8,1% и -4,5% соответственно.

Хотя в отчете зафиксировано снижение на 7,6% в годовом исчислении с мая 2022 по май 2023 года, это представляет собой меньшее сокращение по сравнению с рекордным падением в предыдущем месяце.

Калгари занял первое место среди одиннадцати городов в сводном индексе, продемонстрировав впечатляющий рост цен на недвижимость на 8,3 процента. Эдмонтон и Квебек-Сити также продемонстрировали положительный рост, увеличившись на 4,9% и 3,1% соответственно.

С другой стороны, некоторые города столкнулись со значительными проблемами, при этом в Гамильтоне наблюдался самый резкий спад -16,8% в годовом исчислении. В Торонто и Оттаве-Гатино также наблюдалось заметное снижение на -10,3% и -9,5% соответственно. Среди других двадцати CMA, не включенных в сводный индекс, четыре зарегистрировали годовой прирост, во главе с Сент-Джоном (7,2%) и Труа-Ривьером (3,9%), в то время как Брантфорд, Питерборо, Ошава и Эбботсфорд-Мишн столкнулись с самым резким снижением.

По словам Даррена Кинга, старшего консультанта по вопросам благосостояния и портфельного менеджера National Bank Financial, рост цен на жилье является результатом оживления на рынке перепродажи за последние четыре месяца.

“Это восстановление происходит на фоне рекордного демографического роста, который усиливает дефицит предложения жилья на рынке”, – отмечает Кинг.

Однако он отмечает, что с учетом того, что строительство жилья в стране находится на самом низком уровне за последние три года, маловероятно, что дефицит будет устранен в ближайшем будущем.

Кинг также отметил, что недавнее возобновление цикла ужесточения денежно-кредитной политики Банком Канады и ожидаемое замедление экономического роста потенциально могут умерить рост цен позднее в этом году.

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