KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают вашему вниманию огромное количество качественных разножанровых фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов, которые обязательно вам понравятся!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание в видеотеках на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!». Финал сезона!

В видеотеке Premier доступен финал сериала, повествующего о жизни подростков в 90-е годы. Драматическая лента «Мир! Дружба! Жвачка!» рассказывает о 14-летнем Саньке Рябинине, который в период и до того трудного взросления столкнулся ещё и с лихими 90-ыми. Герой старается отыскать пример среди взрослых, но не может определиться. С одной стороны он видит свою бедную семью доцента и продавщицы, с другой – опасные будни афганского ветерана дяди Алика. Вдобавок, в жизни Саньки появляется девочка Женя, которая запустит целую цепочку важных событий. И, разумеется, на фоне всего этого герою приходится ещё и отбиваться от местных хулиганов. Сможет ли подросток понять, кем он хочет быть в этом нестабильном мире?

Видеотека START – Сериал «Кошка»

В видеотеке START стартует новый криминальный триллер под названием «Кошка». Картина повествует о следовательнице по особо важным делам Оксане Кошкиной, которая возвращается в полицию Калининграда. В детстве героиня пережила ужасную трагедию, но до сих пор помнит лишь какие-то фрагменты из прошлого. Когда же в городе внезапно начинают пропадать дети, Кошкина понимает, что, скорее всего, за этими преступлениями стоит та же организация, с которой в детстве столкнулась она сама.

Видеотека more.tv – Сериал «Фишер»

В видеотеке more.tv очередное пополнение – мрачный триллер «Фишер» с Иваном Янковским, Сашей Бортич и Александром Яценко, повествующий о поимке последнего казненного преступника в истории России. Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его грубоватый напарник Евгений Боков и юная следовательница Наталья Добровольская работают над громким делом маньяка, орудующего в конце 1980-х годов в Московской области. Расследование заходит в тупик, и у героев остаётся лишь одна зацепка – показания школьника, лично знавшего одну из жертв. Только вот у мальчика может быть довольно богатое воображение, поэтому нет точного подтверждения того, что описанный им «Фишер» действительно существует.

Видеотека START – Мультфильм «Мальчик-дельфин»

Видеотека START предлагает посмотреть мультфильм «Мальчик-дельфин». Он рассказывает о дельфинёнке по имени Снежок, который однажды находит чудом спасшегося после катастрофы мальчика. Герои становятся настоящими друзьями, но не всем это нравится. Коварный Осьминог, которому удалось подчинить сознание морских жителей, прогоняет мальчика, и теперь ему предстоит учиться жить на суше, а также искать разгадку собственного происхождения вместе с капитаном Мурваридом и Снежком.

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