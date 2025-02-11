Четыре подростка исчезли в Монреале! Если вы что-то знаете о них, свяжитесь с теми, кто их ищет!

Власти просят всех, у кого есть информация, связаться с полицией или Сетью пропавших детей.

Несколько подростков из Большого Монреаля недавно пропали без вести, что побудило полицию и семьи принять меры для их поиска. Вот информация о пропавших:

Камила Бенджамин (16 лет)

Последний раз видели: 2 февраля на станции метро McGill, когда она направлялась домой в Лаваль. Описание: 1,65 м, 58,9 кг, кудрявые каштановые волосы, карие глаза. Была одета в черное пальто с мехом на капюшоне, сапоги UGG, розовые леггинсы, возможно, серые спортивные штаны, и несла розовую спортивную сумку. Опасения: Ее телефон отключен, и существует опасение, что она могла быть похищена. Контакт: Полиция Лаваля, дело LVL-2502020-77.



Амезьян Бланшетт (17 лет)

Последний раз видели: 6 января, возможно, в районе Сен-Жером. Описание: 1,68 м, 63 кг, каштановые волосы, голубые глаза, черный пирсинг в носу. Контакт: Полиция Лонгёй, дело LGM-250106-042.



Жиль Дюжарме-Робиду (17 лет)

Последний раз видели: 26 января в Юбердо, Квебек. Описание: 1,68 м, 59 кг, длинные кудрявые каштановые волосы, карие глаза. Был одет в камуфляжную зимнюю куртку, черные брюки, черные кроссовки Nike, возможно, черную зимнюю куртку с серым мехом на капюшоне. Контакт: Полиция Квебека (SQ), дело 640-250126-006.



Вассим Беннаби (16 лет)

Последний раз видели: 18 января в районе Мерсье-Ошелага-Мезоннёв в Монреале. Описание: 1,70 м, худощавого телосложения, каштановые волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку и спортивные штаны. Контакт: Info-Crime, тел. 514-393-1133.



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