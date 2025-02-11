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Новости Четыре подростка исчезли в Монреале! Если вы что-то знаете о них, свяжитесь с теми, кто их ищет!
Police
Полиция Монреаля.

Четыре подростка исчезли в Монреале! Если вы что-то знаете о них, свяжитесь с теми, кто их ищет!

Степан Артемьевский Фев 11, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Четыре подростка исчезли в Монреале! Если вы что-то знаете о них, свяжитесь с теми, кто их ищет! отключены 1 Просмотров

Власти просят всех, у кого есть информация, связаться с полицией или Сетью пропавших детей.

Несколько подростков из Большого Монреаля недавно пропали без вести, что побудило полицию и семьи принять меры для их поиска. Вот информация о пропавших:

Камила Бенджамин (16 лет)

    • Последний раз видели: 2 февраля на станции метро McGill, когда она направлялась домой в Лаваль.
    • Описание: 1,65 м, 58,9 кг, кудрявые каштановые волосы, карие глаза. Была одета в черное пальто с мехом на капюшоне, сапоги UGG, розовые леггинсы, возможно, серые спортивные штаны, и несла розовую спортивную сумку.
    • Опасения: Ее телефон отключен, и существует опасение, что она могла быть похищена.
    • Контакт: Полиция Лаваля, дело LVL-2502020-77.

Амезьян Бланшетт (17 лет)

      • Последний раз видели: 6 января, возможно, в районе Сен-Жером.
      • Описание: 1,68 м, 63 кг, каштановые волосы, голубые глаза, черный пирсинг в носу.
      • Контакт: Полиция Лонгёй, дело LGM-250106-042.

Жиль Дюжарме-Робиду (17 лет)

    • Последний раз видели: 26 января в Юбердо, Квебек.
    • Описание: 1,68 м, 59 кг, длинные кудрявые каштановые волосы, карие глаза. Был одет в камуфляжную зимнюю куртку, черные брюки, черные кроссовки Nike, возможно, черную зимнюю куртку с серым мехом на капюшоне.
    • Контакт: Полиция Квебека (SQ), дело 640-250126-006.

Вассим Беннаби (16 лет)

      • Последний раз видели: 18 января в районе Мерсье-Ошелага-Мезоннёв в Монреале.
      • Описание: 1,70 м, худощавого телосложения, каштановые волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку и спортивные штаны.
      • Контакт: Info-Crime, тел. 514-393-1133.

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