Фургон доставки застрял на трассе для квадроциклов в Квебеке и разрушил имущество

Широкое использование онлайн-покупок сделало доставку товаров обычным явлением по всей стране, но эта реальность вызывает некоторые неприятности у одной семьи в Лорантидах, Квебек, которая столкнулась с водителем, застрявшим там, где он не должен был находиться.

В декабре Эрни Чапман, находившийся в своем коттедже недалеко от города Гор, в 100 километрах северо-западнее Монреаля, неожиданно получил незваного гостя.

«Я услышал, как двигатель машины ревет сильнее обычного, поэтому привстал на стуле и посмотрел в окно. Там я увидел машину на другой стороне озера, которое находится напротив дома», — рассказал Чапман.

Доставка от компании Intelcom заехала на узкую тропу, не предназначенную для такого транспорта.

«Это всего лишь тропа для квадроциклов, по ней растет трава и цветы», — пояснил Чапман. «Он проехал почти вплотную к другому дому на углу озера и застрял там».

Водитель не мог развернуться, чтобы выехать.

«Я пытался с ним поговорить, — рассказал Чапман. — Я сказал: “Почему вы едете сюда? Это не дорога”. Он ответил: “Я следую за GPS”. Я ему говорю: “Но это не дорога, разве вы не понимаете? Это не дорога”».

На то, чтобы вызволить фургон с помощью Чапмана, его соседей и эвакуатора, ушло два с половиной часа.

Однако водитель, по словам Чапмана, не выразил благодарности за помощь.

«Когда мы вытащили его обратно на главную дорогу, и мы убирали цепи, чтобы вернуть их на место, водитель просто уехал. Он не поблагодарил никого», — сказал Чапман.

Семья зафиксировала нанесенные повреждения до того, как их накрыл снег.



«С тех пор, как мои родители купили эту собственность, они расчистили территорию от кустарников, выровняли землю, чтобы можно было проехать хотя бы на квадроцикле. Но теперь вся трава уничтожена, — рассказала дочь Эрни, Тина Чапман. — На земле остались колеи глубиной около 10-12 дюймов».

Эрни Чапман попытался взыскать ущерб через компанию Intelcom за значительные повреждения.

«Я отправил им фотографии с телефона, — сказал он. — У них был номер полицейского отчета, все данные, но прошло уже более двух месяцев, и мы до сих пор не получили никакого ответа».

Intelcom сообщил CTV News, что они знают об инциденте, но не могут комментировать ситуацию.

Для семьи Чапманов это оказалась дорогостоящая доставка пакета, который они вообще не заказывали.

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