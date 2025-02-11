Четвероногие друзья заполонили центр Монреаля на мероприятии “WinterPaw”

В воскресенье в центре Монреаля, на площади сэра Джорджа-Этьена Картье, люди и их четвероногие друзья вышли целыми группами, чтобы принять участие в “WinterPaw” 2025 года.

Мероприятие было организовано компанией PAWSOME Concierge, занимающейся уходом за животными, которую основала Терри Д’Агостино. «Мы верим в создание активностей для сообщества, чтобы весело проводить время вместе», — сказала она.

Хвосты весело виляли, заводились новые знакомства, и, по словам Д’Агостино, это было прекрасной возможностью привыкнуть к собакам для тех, у кого никогда не было питомца. Здесь можно было увидеть самых разных питомцев — от больших до маленьких, некоторые из которых выглядели весьма модно.

Мероприятие было не только для собак, но и для их хозяев, которые могли пообщаться друг с другом.

«Очень приятно видеть других собаководов в городе», — отметила Д’Агостино. «Мы часто встречаемся на прогулках, и это отличная возможность для социализации. Очень приятно познакомиться с другими людьми, у которых есть питомцы».

По ее словам, с каждым годом участников становится все больше.

Когда щенки не участвовали в параде, они занимались йогой вместе со своими хозяевами.

«Я всегда говорю, что собака — это безусловная любовь», — добавила Д’Агостино.

«Многие люди не уверены, хотят ли они завести собаку. Это отличное мероприятие, чтобы увидеть множество пород вместе и познакомиться с разными характерами».

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