Гуляем по Монреалю: Монреальский музей современного искусства

Монреальский музей современного искусства — один из самых крупных музеев Канады, полностью посвященный современному искусству и различным его течениям. Здесь вы найдете множество работ художников-современников, проживающих в Монреале и его окрестностях.

Основанный в 1964 году, этот знаменитый канадский музей был задуман с целью популяризации современного искусства. Сегодня в его коллекции находится свыше 7000 картин, скульптур, фотографий, инсталляций и экспериментальных видеофильмов. Музей активно сотрудничает с почти двумя тысячами авторов со всего мира, организуя персональные выставки и другие культурные мероприятия.

В настоящее время монреальский музей современного искусства стал значимой культурной достопримечательностью Монреаля, привлекая множество туристов и интеллектуалов города.

Монреальский музей современного искусства является первым музеем в Канаде, посвященным исключительно современному искусству. Он был основан в 1964 году правительством Квебека. В его коллекции представлены произведения искусства, начиная с 1939 года. В 1992 году музей занял 8 галерей Дворца Искусств (Place des Arts). Один из самых ценных экспонатов коллекции — работы Поля-Эмиля Бордюа.

В марте 1965 года музей открылся выставкой работ живописца и графика Жоржа Руо, известного французского экспрессиониста. В 1983 году музей стал независимой корпорацией, управляемой Советом директоров. Перед тем как обосноваться на текущем месте, музей располагался в трех разных локациях: в торговом комплексе на площади Виль-Мари (с 1964 по 1965 год), в замке Дюфрен (с 1965 по 1968 год) и в международной художественной галерее экспо-67 и Сите-дю-Гавр (с 1968 по 1992 год).

В 1992 году музей переехал на площадь Искусств (Place des Arts) в центре города. Монреальский музей современного искусства является частью крупнейшего культурного комплекса в Квебеке и Канаде, объединяющего выступления, экспериментальный театр, современный танец, музыку и изобразительное искусство.

Посещение музея современного искусства — это возможность провести полезный день в благоприятной атмосфере красоты и спокойствия. Это также шанс открыть для себя новые перспективы на конференциях, семинарах или киносеансах, которые часто проводятся в музее. Наконец, это возможность погрузиться в неповторимую атмосферу настоящей страсти к искусству во всех его проявлениях. Прием в музее всегда теплый, а сотрудники, являющиеся экспертами в своей области, приветливо направят вас в соответствии с ваши интересами. Музей активно уделяет внимание образованию и популяризации мира искусства, предлагая программы культурного посредничества, доступные для всех возрастов и уровней знаний.

Коллекции Монреальского музея изящных искусств, охватывающие период от древнего искусства до современности, являются прекрасным воплощением красоты и творчества человечества. Здесь можно увидеть мир в новом свете, открыть новые перспективы и пробудить свои эмоции и мысли. Посещение этого музея — неотъемлемая часть вашего визита в Монреаль.