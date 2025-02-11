Жильцов выселили из здания из-за серьезных угроз здоровью: Монреаль подает в суд на владельца

Почти 30 жителей дома на улице Ивана Франко были вынуждены покинуть свои квартиры в четверг вечером после того, как пожарная служба Монреаля признала здание с 47 квартирами пожароопасным.

На данный момент жильцы размещены в ближайшем отеле.

«В этом здании миллион проблем», — сказал жилец Рашид Гизитдинов.

В здании уже несколько месяцев нет горячей воды и отопления.

«Мы ходим в спортзал, чтобы принять душ», — добавил он.

Городские власти указали на несколько серьезных угроз, включая плохую проводку, мокрые полы и наличие плесени.

По словам мэра Лашина Майи Воданович, ситуация слишком опасна, чтобы разрешить жильцам вернуться.

«Слишком много проблем, слишком много опасностей для города», — заявила она. «Нельзя просто починить систему отопления и вернуть людей. Это негуманно, это не работает».

Жильцы выразили недовольство тем, что трудно получить ответ от владельца здания.



«Когда звонишь, никто не отвечает», — сказала другая жительница, Фолаке Айедун.

Власти города в настоящее время работают с муниципальной жилищной службой (OMHM), чтобы помочь переселенным жителям найти новые дома.

«В случае эвакуации у вас приоритет», — добавила Воданович.

Воданович также сообщила, что город Монреаль намерен подать в суд на владельца здания.

Жильцы должны встретиться с Воданович в понедельник, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

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