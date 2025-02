С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Ежегодно в феврале во многих странах отмечается Международный день безопасного Интернета (англ. Safer Internet Day, SID) – во второй день второй полной недели второго месяца года. Он проходит под девизом «Вместе за лучший Интернет» (Together for a better internet). Кроме того, ежегодно назначается тема Международного дня безопасного Интернета. Она касается актуальных проблем в сфере защиты пользователей Сети и внедрения новых программ.

Ежегодно 11 февраля, начиная с 2016 года, по решению ООН отмечается Международный день женщин и девочек в науке (англ. International Day of Women and Girls in Science), с целью отметить, что женщины и девочки играют важнейшую роль в научно-технических сообществах, и что их участие необходимо расширять.

11 февраля в международном календаре обозначен как Всемирный день больного (англ. World Day of the Sick). Это мероприятие задумано, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.

«Помнить о дне основания государства, воспитывать любящее страну сердце» — таков девиз-лозунг, определенный для Дня основания государства (яп. 建国記念の日, Кенкоку Кинен-но Хи) законом «О национальных праздниках». Праздник отмечается в Японии ежегодно 11 февраля и является общенациональным выходным днем.

Преподобный Лаврентий, затворник Печерский, епископ Туровский, чья память отмечается в этот день, сначала подвизался в затворе в монастыре великомученика Димитрия, в Киеве близ Печерского монастыря, а потом перешел в саму Печерскую обитель. В 1182 году он был возведен на кафедру Туровскую (что в Гомельской области) и стал преемником святителя Кирилла. Прославился святой Лаврентий даром исцелений.



11 февраля был издан именной Указ Петра I о разрешении продажи табака «Продавать оный явно в светлицах при кабаках».

11 февраля 1809 года Фултон запатентовал конструкцию «Клермонта» и вошел в историю как изобретатель парохода. Незадолго до смерти он спроектировал военный корабль с паровым двигателем «Фултон Первый», также известный под названием «Демологос».

11 февраля 1829 года толпа взбунтовавшихся фанатиков напала на русское посольство и перебила всех находившихся там. Это событие вошло в историю, как «резня в русском посольстве в Тегеране» – массовое убийство сотрудников русского посольства исламскими фанатиками. Во время резни погиб и глава дипмиссии Александр Грибоедов. Его тело было настолько изуродовано, что позднее он был опознан только по следу на кисти левой руки, полученному в дуэли с Якубовичем.

Ватикан стал суверенным государством в результате Латеранских соглашений, подписанных 11 февраля 1929 года. Латеранские соглашения включают систему договоров между итальянским государством и Святым Престолом о правовом урегулировании их взаимоотношений.

