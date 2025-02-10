Монреальцу предъявлены обвинения в убийстве матери

Жителю Монреаля предъявлено обвинение в убийстве своей матери, чье тело было найдено в четверг.

21-летний Тайрелл Райтэр предстал перед судом в пятницу для предъявления обвинения.

По данным полиции, звонок на номер 911 был сделан около 11:30 утра в четверг для проверки благополучия в доме на улице Тёрли, недалеко от улицы Тьерри.

Прибыв на место, полицейские обнаружили тело 42-летней женщины с признаками насилия.

В обвинительном заключении указано, что жертвой является Лиза Мари Райтэр, и что она была убита примерно 21 января.

Ее смерть стала первым убийством в Монреале в 2025 году, и это событие шокировало жителей района.

«Я живу здесь 15 лет и не мог представить, что что-то подобное может случиться. Это очень трагично», — сказал один из местных жителей в интервью CTV News в пятницу.

Жертва была матерью-одиночкой, которую друзья в социальных сетях описывают как добрую душу с трудным прошлым.

Один из соседей сообщил, что ранее полиция вмешивалась в конфликты, происходившие внутри дома.

После короткого появления в суде в пятницу обвиняемому было приказано вернуться в суд 25 февраля.

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