Air Transat отменяет бесплатную ручную кладь для билетов с низкой стоимостью

Начиная с вторника, пассажирам, которые приобретают билеты класса Eco Budget и Eco Promo, придется сдавать багаж за дополнительную плату от 35 до 50 долларов на рейсах внутри Северной и Южной Америки.
Также Air Transat прекращает политику бесплатного провоза одного зарегистрированного чемодана для пассажиров следующего по стоимости класса Eco Standard.
Путешествия в Европу, Перу и Северную Африку, а также турпакеты “все включено” не подпадают под эти изменения.
Пассажиры всех классов по-прежнему смогут бесплатно взять на борт небольшие личные предметы, такие как сумку или ноутбук.
Авиакомпания сообщила в электронном письме, что данные изменения позволяют предлагать более конкурентоспособные тарифы и соответствовать отраслевым стандартам.
Решение Air Transat знаменует сдвиг в сторону тенденции, которой следуют и более крупные конкуренты, взимая плату за ранее включенные услуги, такие как зарегистрированный багаж, закуски на борту и выбор места.
Канадские авиакомпании оказались под давлением парламентариев по поводу сборов за ручную кладь в декабре, когда генеральные директора Air Canada и WestJet настаивали на необходимости пересмотра авиационной системы страны для снижения стоимости путешествий.
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