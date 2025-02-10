Air Transat отменяет бесплатную ручную кладь для билетов с низкой стоимостью

Компания Air Transat объявила, что больше не будет разрешать провоз ручной клади для пассажиров, покупающих билеты по низкой стоимости на большинстве рейсов, что является очередным примером внедрения тактики бюджетных авиакомпаний в массовый сегмент.

Начиная с вторника, пассажирам, которые приобретают билеты класса Eco Budget и Eco Promo, придется сдавать багаж за дополнительную плату от 35 до 50 долларов на рейсах внутри Северной и Южной Америки.

Также Air Transat прекращает политику бесплатного провоза одного зарегистрированного чемодана для пассажиров следующего по стоимости класса Eco Standard.

Путешествия в Европу, Перу и Северную Африку, а также турпакеты “все включено” не подпадают под эти изменения.

Пассажиры всех классов по-прежнему смогут бесплатно взять на борт небольшие личные предметы, такие как сумку или ноутбук.

Авиакомпания сообщила в электронном письме, что данные изменения позволяют предлагать более конкурентоспособные тарифы и соответствовать отраслевым стандартам.

Решение Air Transat знаменует сдвиг в сторону тенденции, которой следуют и более крупные конкуренты, взимая плату за ранее включенные услуги, такие как зарегистрированный багаж, закуски на борту и выбор места.

Канадские авиакомпании оказались под давлением парламентариев по поводу сборов за ручную кладь в декабре, когда генеральные директора Air Canada и WestJet настаивали на необходимости пересмотра авиационной системы страны для снижения стоимости путешествий.

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