Жильцы Лаваля, которым угрожает “демовикция”, боятся худшего

Жильцы улицы Картье в Лавале столкнулись с угрозой выселения, которую они называют “демовикцией”, в то время как арендодатель намерен снести их здания для строительства современных кондоминиумов.

Примерно 68 семей, проживающих в четырех зданиях, были уведомлены, что они скоро лишатся своих квартир. Это произошло после того, как был получен разрешение на снос этих 50-летних домов, которые находятся в хорошем состоянии.

Мартин Бедар, одна из жильцов, поделилась своим беспокойством о том, что, если её выселят, она не сможет найти более доступное жилье. “Я искала квартиру, и минимальная цена была 1300 долларов, что на 500 долларов больше, чем я плачу сейчас”, — сказала она.

Согласно местным законам, Лаваль не имеет законодательства, защищающего жильцов от сноса, если здания не являются историческими памятниками. Даже пожилые люди, которые обычно имеют защиту от выселения при ремонте, не защищены, если речь идет о сносе.

Мэр Лаваля Стефан Бойе выразил сочувствие жильцам, но признал, что город не может юридически остановить этот процесс. Теперь жильцы пытаются найти решение через арендную комиссию, хотя этот процесс может занять месяцы и не гарантирует успеха.

Жильцы, такие как Ришар Дежарден, который живет на фиксированный доход, и Амир Абухаф, которая безработная, боятся, что у них не будет достаточно средств, чтобы переехать в другое место, что только усугубляет их стресс и неопределенность в будущем.

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