Чтиво сегодняшнего дня: Пушкин и пушкинская библиотека

Кто о чем-о ком, а я о Пушкине))) Опять! И на это меня натолкнуло недавнее чтение одного интересного журнала.

Александр Сергеевич Пушкин с раннего детства интересовался книгами. Как вспоминали его друзья, он читал постоянно, взахлёб и практически всё, что попадалось ему на глаза. Мало того, поэт читал деятельно и творчески, подчеркивая некоторые фразы или делая заметки на полях.

Например, «Полное собрание законов» в 45 томах поэту пожаловал император Николай I, а 35 томов знаменитой французской «Энциклопедии», Пушкин забрал у Ивана Великопольского в качестве карточного выигрыша.

Пушкин покупал книги, подчас вступая для этого в долгую переписку, общался с некой «тайной канцелярией», чтобы выкупить чрезвычайно редкое издание «Путешествия из Петербурга в Москву» 1790 года — по приказу Екатерины II весь этот тираж был уничтожен и сохранились лишь 13 книг, одна из которых была куплена Пушкиным за 200 рублей.

Чтобы достать книги, которые были запрещены в России, Пушкин дружил с влиятельными персонами: дочь генерала Кутузова, Елизавета Хитрово, познакомила поэта с графом Фикельманом, и тот на правах дипломатического представителя привёз Пушкину запрещённого Гейне.

Пушкин коллекционировал самые разные книги, не задавая себе тематические или языковые рамки: в его библиотеке есть книги и по истории литературы, и по медицине, и даже народные лечебники. Однако есть род книг, за которыми Пушкин по-настоящему охотился: это книги с автографами. Многие знаменитые люди подписывали для него свои книги, и так же поступал он сам.

Примечательно, что в пушкинской библиотеке почти нет книг самого автора. Возможно, причина в том, что у поэта не было достаточно денег, чтобы выкупить нужное количество томов на подарки, а свои собственные экземпляры он раздавал. Или, что тоже весьма вероятно, книги Пушкина разобрали после его смерти на память друзья и родственники.

А вообще, в «Альманахе библиофила», который оцифрован и выложен в открытый доступ в рамках программы оцифровки старинных книг Российской государственной библиотеки, есть много чего интересного. Я по мере сил и времени читаю. И всем рекомендую!

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