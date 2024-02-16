Гуляем по Монреалю: идем в гости к сэру Жоржу-Этьену Картье

Дом сэра Жоржа-Этьена Картье — своеобразный путеводитель по XIX веку. Он посвящен жизни известного монреальского адвоката, отца Конфедерации и бывшего премьер-министра Канады.

Иногда у меня в машине проигрывается диск группы «Белый Орел». И когда приходит черед песне «как упоительны в России вечера», меня всегда точат одни и те же мысли: как бы хотелось попасть на великосветский бал! У Вас не бывает такого? А на меня накатывает… Красивые изысканные наряды дам, элегантные кавалеры, светская беседа, изумительные яства, хорошая музыка.. И никаких тебе дискотек, рваных джинс, мобильников и Интернета.

Но нам уготовата другая эпоха для жизни – век XXI. Но все же и на нем есть островок того бального роскошества и великолепия, по которому я порой тоскую.

И поэтому я приглашаю Вас в гости. Нет, не к себе. В моем доме нет великосветского антуража. А приглашаю я Вас в XIX век. В гости к сэру Жоржу-Этьену Картье. Пошли?

Дом сэра Жоржа-Этьена Картье — своеобразный путеводитель по XIX веку. Он посвящен жизни известного монреальского адвоката, отца Конфедерации и бывшего премьер-министра Канады. Посетителей шикарно восстановленного особняка-музея встречают гиды в исторических костюмах, а детям в увлекательной игровой форме рассказывают о нравах двухвековой давности.

Прав тот, кто сказал, что без знаний прошлого нация не имеет никакого будущего. И эти знания порой так трудно получить, ведь сегодня на каждом шагу перевирается и переписывается история, герои становятся исчадьями, а деспоты получают поклонение и бесчисленное количество диферамб. И вот именно такие памятники, как дом сэра Картье, лучше всяких документов показывают нам ушедшую эпоху, ее нравы и стиль тамошней жизни.

C 1985 года в особняке Картье, внесенном в число национальных исторических достопримечательностей, работает музей. Здесь можно познакомиться с той невероятно трогательной, уютной и даже несколько интимно-закрытой атмосферой, в которой жили канадские буржуа позапошлого века. Кроме того, в доме можно увидеть единственный викторианский интерьер, открытый для публичного осмотра, во всём Монреале.

Это ли не повод собраться и сходить в этот дом? Привести детей, побродить всей семьей по особняку бывшего премьера нашей страны… Вдохнуть старины и какой-то настоящести… Без всяких 3D эффектов, без загромождения роботов… А все по-настоящему.

Ну, продолжаем. Особняк был выстроен в 1837 году, то есть ровно 180 лет назад, неизвестным архитектором, а Картье приобрёл его спустя одиннадцать лет, в 1848 году. Этот жилой район был очень популярен, и Картье решил поселиться здесь, чтобы заниматься юридической практикой. Новый хозяин установил систему отопления и газовое освещение и прожил в доме семь лет, вплоть до 1855 года.

Спустя шестнадцать лет, в 1871 году дом Картье был перестроен под отель. С 1881 года по 1884 год здание носило название «Гранд Пасифик Отель». В 1893 год, когда проектировали тоннель Берри, прошедший под Нотр-Дамом, дом частично перешел во владение города Монреаль, а в 1939 году особняк переоборудовали под пансион. Вот такая интересная судьба этого дома. Но на этом метаморфозы не закончились.

В 1964 году в здании открыли Национальный исторический музей Канады, а в 1973 году оно стало собственностью федерального правительства. Исторический музей Картье был открыт здесь в 1985 году.

В архитектурном плане особняк состоит из двух каменных зданий, объединенных общим неоклассическим стилем. Но все те метаморфозы, происходившие с зданием практически 100 лет, дали о себе знать. При частичной экспроприации 1893 года высота особняка была уменьшена на три с лишним метра, а сама конструкция порядком изменена.

Туристы обычно обходят эту достопримечательность Монреаля стороной: она не слишком бросается в глаза, информации о ней мало, да и личность сэра Жоржа-Этьена Картье интересна в первую очередь канадцам. И как бы это не было обидно и печально, при рассмотрении с другой точки зрения, это дает потрясающие преимущества для нас, желающих попасть туда и спокойно рассмотреть дом и побродить по нему.

У нас есть неплохой шанс осматривать особняк в одиночестве, и это того стоит: интерьер действительно очень красив, к тому же администрация предусматривает различные развлекательные программы — к примеру, фотосессию в костюмах эпохи. В выходные дни посетителей встречают костюмированные персонажи, и предусмотрены развлечения для детей. Правда, особняк очень невелик, и в целом с осмотром его вполне можно уложиться за полчаса.

Но как-то странно у нас получилось. В гости мы пришли, а о хозяине толком ничего-то и не знаем. По-моему, это даже некрасиво. Поэтому предлагаю все же обратиться к личности самого сэра Картье.

Итак, предки Жоржа-Этьенна Картье занимались торговлей солью и рыбой, а его дед основал поселение Saint-Antoine примерно в 50 км от Монреаля и разбогател на торговле зерном. Жорж-Этьенн был седьмым из восьми детей в семье, поскольку сохранялась традиция того времени – иметь многодетные семьи. Во-первых, не все дети рождались крепкими и многие из них рано умирали. А во-вторых, влияние церкви требовало постоянного прибавления в семействах.

Но вернемся к нашему герою.При крещении он получил имя Жорж в честь короля Великобритании Георга III.

24 июня 1834 года на собрании квебекских Патриотов в Монреале была впервые исполнена песня Картье «О Канада! Моя страна, моя любовь». Да, сэр Жорж и песни писал тоже. Но пожалуйста, не путайте эту песню с гимном Канады. У них общего мало – все лишь первые два слова!

Итак, день, когда была исполнена песня «Ô Canada! mon pays! mes amours!», был провозглашён Национальным праздником Квебека. Интересный парадокс, не находите? Песня посвящена Канаде, а празднуем Национальный День провинции Квебек, который уже столько раз неудачно порывался отделиться о той, которая и mon pays, и mes amours! Такие вот бывают интересные ситуации.

Продолжим все же о сэре Жорже-Этьене. Достоверно неизвестно, принимал ли Картье активное участие в восстании Патриотов. Но существуют документальные подтверждения того, что в 1834 году он принимал участие в предвыборной программе Луи-Жозефа Папино и Роберта Нельсона, а позднее, в 1837 году, принимал участие в некоторых собраниях Патриотов. В ряде разговоров он шутливо называл себя повстанцем. Вместе с тем известно, что в 1837 году он был вместе с повстанцами во время стычки в Сен-Дени.

После подавления восстания Картье был вынужден некоторое время скрываться, но уже в 1838 году вернулся к практике, которой активно занимался вплоть до 1848 года. Напомню, что сжр Картье по первой и основной профессии все же юрист, а уж потом стихоплет и повстанец.

В 1852 году Картье представил в правительство законопроект о создании железнодорожной компании Grand Trunk Railway Company, а в 1853 году стал юридическим советником при правительстве Восточной Канады.

Посмотрите, насколько это разносторонний человек! И за что бы он ни брался, все находило какое-то отражение в жизни Канады! И правда, ежели человек талантлив, то это многогранно.

Но «друзья» находятся в у таких людей тоже быстро, как Вы понимаете. И вот эти самые друзья поступают до смешного примитивно – пытаются обвинить Картье в коррупции. Как покажет время, попытка для них окончилась провалом, но все же нервы нашему сэру они пощекотали. Хотя он не останавливался в своей деятельности и мозг его продолжал выдавать на-гора проект за проектом.

Картье хотел сделать Монреаль трансконтинентальным торговым центром. Благодаря Картье Квебек получил гражданский кодекс и была упразднена сеньоральная система раздела земли, или попросту говоря феодализм.

Вся деятельность картье привела к тому, что в него поверили до такой степени, что в 1858—1862 годах он избирается премьер-министром Восточной Канады.

Но, к сожалению, в 1872 году Картье проиграл на выборах в федеральное правительство, во многом благодаря недовольству церкви.

Кстати, на улице Нотр Дам стоит памятник Жоржу-Этьену Картье, который охраняют четыре бронзовых льва. Но это уже совсем другая история!)