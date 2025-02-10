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Довольный Дональд Трамп

Трамп ввёл санкции против прокурора, выдавшего ордер на «арест» Путина

Степан Артемьевский Фев 10, 2025 В Мире, Новости Комментарии к записи Трамп ввёл санкции против прокурора, выдавшего ордер на «арест» Путина отключены 1 Просмотров

Администрация США под руководством Дональда Трампа ввела экономические и туристические санкции против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который инициировал ордер на арест президента России Владимира Путина.

 

Это первый случай, когда санкции были введены в отношении должностного лица МУС американской стороной.

В официальном заявлении подчеркивается, что санкции стали ответной мерой на действия трибунала по военным преступлениям, который начал расследования против граждан США и их союзников.

Напомним, что 20 мая прокурор Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Уже 4 июня Конгресс США начал подготовку законопроекта о санкциях против МУС.

Карим Хан также известен тем, что запросил ордер на арест Владимира Путина, который был выдан в марте 2023 года.

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