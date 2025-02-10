Трамп ввёл санкции против прокурора, выдавшего ордер на «арест» Путина

Это первый случай, когда санкции были введены в отношении должностного лица МУС американской стороной.
В официальном заявлении подчеркивается, что санкции стали ответной мерой на действия трибунала по военным преступлениям, который начал расследования против граждан США и их союзников.
Напомним, что 20 мая прокурор Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта.
Уже 4 июня Конгресс США начал подготовку законопроекта о санкциях против МУС.
Карим Хан также известен тем, что запросил ордер на арест Владимира Путина, который был выдан в марте 2023 года.
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