Лидерство GMC Savana в категории коммерческих фургонов в Канаде

GMC Savana 2025 года вновь утвердился как лидер среди коммерческих и пассажирских фургонов, получив престижную награду J.D. Power 2025 Canada ALG Residual Value Award за лучшее сохранение остаточной стоимости после четырех лет эксплуатации.

Это пятый год подряд, когда GMC Savana удерживает этот титул, подтверждая свою непревзойденную позицию в своем сегменте.

Этот результат подчеркивает устойчивость и надежность модели, а также высокий уровень удовлетворенности владельцев, как частных, так и коммерческих. Важность сохранения остаточной стоимости особенно значима для предприятий, использующих такие фургоны в своих автопарках, поскольку это напрямую влияет на общую стоимость владения и долгосрочные финансовые выгоды.

Помимо GMC Savana, другие модели марки также заслужили внимание в 2025 году. GMC Hummer EV Pickup и GMC Hummer EV SUV показали выдающиеся результаты в своих категориях, что подтверждает общий успех бренда в обеспечении долговечности и высоких стандартов качества.

По словам Дэнни Батталья, директора по работе с клиентами J.D. Power, грамотное ценообразование, а также выбор опций и силовых агрегатов играют ключевую роль в повышении остаточной стоимости автомобилей. Именно эти стратегические решения помогают модели GMC Savana оставаться фаворитом на конкурентном рынке коммерческих фургонов.

Таким образом, для владельцев автопарков и индивидуальных покупателей, инвестирующих в GMC Savana, высокое сохранение стоимости становится важным фактором при выборе автомобиля, обеспечивая долговременные экономические преимущества и уверенность в надежности.

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