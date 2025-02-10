11 000-летнее поселение в Канаде может переписать историю коренных цивилизаций

Âsowanânihk, что на языке кри означает «место для перехода», является одним из старейших археологических памятников на континенте и предполагает существование организованного общества в центральной Канаде гораздо раньше, чем это считали эксперты.

Археолог-любитель Дэйв Рондо, который в 2023 году первым обнаружил это место, отметил, что «это открытие переворачивает наши знания о ранних цивилизациях коренных народов и может изменить наши представления об их жизни».

В поселении, расположенном в Sturgeon Lake First Nation (SLFN) в провинции Саскачеван, уже найдены каменные орудия, кострища и кости бизонов. По словам археолога Гленна Стюарта из Университета Саскачевана, который также участвует в исследовании, большое кострище свидетельствует о том, что это место использовалось долгое время или повторно на протяжении коротких периодов, что говорит о том, что поселение было постоянным, а не временным охотничьим лагерем.

Радиоуглеродный анализ угля из одного из кострищ показал, что оно датируется около 10 700 лет назад, что свидетельствует о том, что люди жили здесь вскоре после окончания последнего ледникового периода, когда территория стала пригодной для жизни.

«Люди заселили это место, как только оно стало пригодным для проживания, и продолжали возвращаться сюда на протяжении тысячелетий», — пояснил Стюарт.

Кристина Лонгджон из SLFN подчеркнула важность открытия для общины: «Это открытие напоминает нам о том, что наши предки жили здесь, строили и процветали задолго до того, как это было признано в исторических книгах. Это доказательство того, что наши корни глубоки и неразрывны».

Сейчас поселение Âsowanânihk изучается археологами в сотрудничестве с Советом Âsowanânihk SLFN, включающим старейшин, хранителей знаний и педагогов. Совет также работает с местными организациями для защиты этого места от разрушения из-за лесозаготовок и размывания берегов реки.