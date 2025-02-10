Жилищный кризис: а что, если ограничить повышение арендной платы, как в Онтарио?

Как устанавливаются повышения арендной платы в Квебеке?

Каждый год Административный трибунал по вопросам жилья (TAL) изучает индекс потребительских цен (IPC) , который измеряет инфляцию в Канаде — для расчета рекомендуемого процента повышения. В этом году предложенная ставка составляет 5,9%, что является самым высоким показателем за 30 лет. Однако стоит напомнить, что это не потолок: владелец может повысить арендную плату на любую сумму.

В Онтарио ситуация другая. Независимо от индекса инфляции, максимальное повышение арендной платы ограничено 2,5%.

Исследователь из Института социально-экономической информации (IRIS) Джулия Поска считает что

«Мы оказались на рынке, где преобладает спекуляция, что подрывает способность многих семей находить жилье. Вот почему имеет смысл ввести законодательно закрепленные лимиты, а не полагаться на добросовестность владельцев домов».

Что думает правительство?

Министерство, ответственное за жилье, под руководством Франс-Элен Дюрансно, в ответ на запрос о возможности установления потолка арендной платы осталось неопределенным: «Нужно тщательно изучить все последствия такой меры или изменения метода расчета. Наше правительство уже внедрило несколько мер для лучшей защиты арендаторов».

Правительство считает, что «настоящим решением для снижения цен на аренду является увеличение предложения жилья», особенно социального и доступного.

Мнение владельцев недвижимости

Корпорация владельцев недвижимости Квебека (CORPIQ) полагает, что в Квебеке нет необходимости вводить ограничение на повышение арендной платы, поскольку в провинции уже существуют «мощные правила для контроля за арендой».

Опыт Онтарио и его недостатки

Ограничение повышения арендной платы в Онтарио имеет свои недостатки. Например, оно не распространяется на жилье, построенное после 15 ноября 2018 года, и при смене арендаторов нет ограничений на повышение арендной платы, что позволяет владельцам значительно увеличивать плату новому арендатору.

Таким образом, многие эксперты считают, что решение жилищного кризиса заключается в увеличении строительства доступного жилья и в создании реестра арендной платы, чтобы избежать резкого скачка цен.

Вывод

Ограничение повышения арендной платы — лишь одна из мер, необходимых для борьбы с кризисом, и её следует сопровождать активным строительством некоммерческого жилья, вне спекулятивного рынка.