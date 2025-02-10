С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Профессиональный праздник — День дипломатического работника, отмечаемый в России ежегодно 10 февраля, установлен Указом Президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России.

Церковь в этот день почитает Ефрема Сирина — одного из учителей церкви 4 века, христианского богослова и поэта. Первое место среди сочинений Ефрема занимают его толкования Святого Писания. У Ефрема на Руси было множество прозвищ: ветродуй, запечник, прибаутник, сверчковый заступник. Соответственно, и традиций с его днем было связано немало. Например, на Ефрема нельзя было убивать насекомых, живших в избе.

Первое упоминание об утюге найдено в книге расходов царского двора. Запись датирована 10 февраля 1636 года. Упомянутый и описанный утюг стоимостью 5 алтын принадлежал к самому простому нагревательному типу. Весил около 10 килограммов и был монолитным.

10 февраля 1962 года произошло событие, вошедшее не только в историю военной разведки СССР, но и занявшее своё место в истории взаимоотношений СССР и США периода Холодной войны. В тот день был произведён обмен советского разведчика Вильяма Генриховича Фишера (известного больше под именем Рудольфа Абеля) на американского военного лётчика Фрэнсиса Пауэрса.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым февральским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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