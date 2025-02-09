Покончить с приватизацией здравоохранения», – говорят клиники и профсоюзы Квебека

Клиники и профсоюзы предупреждают, что план Квебека по удержанию врачей в государственном секторе здравоохранения не идет достаточно хорошо.

Консультации по законопроекту 83, который заставит врачей работать в государственном секторе провинции в течение первых пяти лет их практики, начнутся в четверг, но многие называют его «косметической» мерой.

Общественная клиника Пойнт-Сент-Чарльз, Центральный совет метрополии Монреаля (CCMM-CSN) и Федерация здравоохранения и социальных услуг (FSSS-CSN) не будут участвовать в консультациях по биллю 83, но у них есть свое послание правительству: Они хотят положить конец приватизации здравоохранения в провинции.

Они предупреждают, что с приватизацией приходит неравный доступ к медицинской помощи и менталитет, ориентированный на получение прибыли. Кроме того, государству приходится вкладывать средства как в государственный, так и в частный сектор.

Хотя, по их словам, предложение новым врачам начинать работу в государственной сети – это шаг в правильном направлении, это не мешает переманивать опытных сотрудников в частный сектор – и не только врачей.

«Частные поставщики услуг приходят, чтобы отобрать персонал в государственной системе для работы в компании, а у нас много проблем с удержанием сотрудников в государственной системе», – говорит Стефан Дефой из общественной клиники Пойнт-Сент-Шарль.

Клиника определила шесть ключевых областей и решений, которые помогут «остановить растущее неравенство, вызванное проникновением частного сектора в нашу систему здравоохранения».

Среди них – запрет на то, чтобы врачи переходили из частного сектора в государственный более одного раза в год; инвестиции в государственные операционные блоки вместо того, чтобы использовать государственную страховку для покрытия расходов частных клиник; ограничение частной собственности на группы семейной медицины; размещение на сайте Clic-Santé только записей на прием в государственном секторе; защита государственной сети долгосрочного ухода.

«Врач, уходящий работать в частную клинику или частную систему, – это большая проблема. Но это не единственная проблема», – говорит Дефой. «Мы должны бороться против постоянного расширения частного инвестора в здравоохранение». Президент FSSS-CSN Режан Леклерк сказал, что он даже не уверен в том, что положения законопроекта 83 будут работать.

Послание министра здравоохранения Кристиана Дюбе ясно: «Врачи, через пять лет вы все перейдете на частную практику, если к этому вас позовет сердце… или, скорее, если вас позовет прибыль», – сказал он в пресс-релизе.

Президент CCMM-CSN Доминик Дейно (Dominique Daigneault) сказала, что она рада, что законопроектом 83 правительство признает «массовый исход» работников здравоохранения в частный сектор, который вредит доступу к качественной медицинской помощи.

И Дейно, и Дефой говорят, что главная проблема заключается в удержании персонала. В то время как работники государственной сети говорят, что им приходится бороться за хорошие условия труда и конкурентоспособную зарплату, частные клиники делают себя гораздо более привлекательными благодаря более гибкому графику и зарплате.

Дейно подчеркнул, что в Квебеке насчитывается около 775 врачей, которые не входят в государственную систему здравоохранения.

«Именно их нужно вернуть в систему, 700 – это больше, чем во всех остальных провинциях вместе взятых. Это скандал!» – сказала она.

Как и муниципальная клиника Пойнт-Сент-Чарльз, CCMM-CSN требует прекращения перетока персонала из одной сети в другую, прекращения лицензирования частных коммерческих клиник и введения моратория на все приватизационные мероприятия.

Представитель кабинета министра здравоохранения заявил, что, хотя «частный сектор может дополнить государственный, чтобы более эффективно обслуживать квебекцев», все же есть «вопросы, которые нас беспокоят», особенно в связи с переходом на Santé-Québec.

«Именно поэтому мы постепенно отказываемся, например, от частных медицинских агентств», – говорится в заявлении Одри Нойзо. «Тем не менее, законопроект – это первый шаг, и мы рассматриваем различные решения, особенно в том, что касается обмена информацией между государственным и частным секторами».

Дэйно обвинил правительство в том, что оно «говорит с двух сторон», и сказал, что его действия не соответствуют публичным заявлениям.

Тысячи работников здравоохранения все еще ждут бонусов, призванных способствовать удержанию персонала, спустя несколько месяцев после истечения срока, установленного профсоюзом Santé Québec. Профсоюз подал жалобу в суд в среду. Santé-Québec также сократила более 1000 рабочих мест.

«Они говорят о проблемах в частном секторе и в то же время говорят нам, что решение проблемы – в частном секторе. Это бессмысленно», – сказала она.

«Когда мы говорим, что частный сектор – это решение, это совершенно не так. Если бы это было так, то с тех пор, как каждое правительство решило открыть дверь частному сектору, наша система стала бы лучше. Но все происходит наоборот».

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