Вторая забастовка проходит в 400 детских садах Квебека

В забастовке принимают участие более 12 000 человек, все они являются членами профсоюзов, входящих в Национальную конфедерацию синдикатов (CSN), связанную с Федерацией здравоохранения и социальных услуг (FSSS).

Мандат на забастовку рассчитан на пять дней и будет выполняться в соответствующее время.

Переговоры с правительством Квебека ведутся уже несколько месяцев, в том числе во вторник и среду.

FSSS заявляет, что все еще не удовлетворена прогрессом и хочет продолжить давление, проведя еще один день забастовки.

На четверг запланированы дополнительные митинги, приуроченные к забастовке.

Главные спорные вопросы – зарплата, рабочая нагрузка, бонусы для работников в регионах и поддержка детей с особыми потребностями.

Правительство Квебека добивается большей гибкости в организации работы, чтобы увеличить объем услуг для родителей и детей.

Квебек уже достиг соглашения с другими профсоюзными организациями, представляющими работников детских садов, участвующих в текущих переговорах.

К ним относятся Центральная организация синдикатов Квебека (CSQ), входящая в Федерацию вмешательства в дела маленьких детей (FIPEQ) и представляющая 3 000 членов, а также входящие в Федерацию рабочих и служащих Квебека (FTQ) Синдикат квебекских служащих и Синдикат работников детских садов.

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