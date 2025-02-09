Губерниев о санкциях: буду судиться с Канадой и одержу победу

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь заявил о своих намерениях подать в суд, чтобы оспорить персональные санкции, наложенные на него Канадой.

«Я уже говорил, что намерен судиться с ними и одержу убедительную победу. Трюдо уже в отставке, но следующий премьер столкнется с моим иском.

Они сильно ослабли на фоне решений Трампа, и я планирую завершить это дело. В конце они будут извиняться и признавать свои ошибки», — приводит слова журналиста портал Sport24.ru.

Ранее Губерниев уже высказывался о своем намерении подать в суд на Канаду, чтобы оспорить запрет на въезд в страну.

Напомним, что после прихода к власти в США Дональда Трампа некоторые международные спортивные федерации ослабили санкции в отношении России.

Спортсменам из России начали предоставлять больше возможностей для участия в международных соревнованиях.

Организации, ранее запрещавшие выступления россиян, стали разрешать им участвовать в определенных дисциплинах.

Например, российские фигуристы смогут побороться за квалификацию на Олимпийские игры, а в FIS (Международной федерации лыжного спорта) допустили участие российских лыжников на Олимпиаде.

Кроме того, Губерниев ранее предложил Камиле Валиевой вернуть медали, от которых ее лишили по решению суда.

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