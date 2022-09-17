Чтиво выходного дня: Королевский пурпурный цвет

И хотя некоторые утверждают, что это не настоящий цвет, многие культуры и религии на протяжении всей истории рассматривают пурпурный как цвет королевской власти и роскоши.

Активист Билли Эйвери однажды сказал, что «пурпурный цвет позволяет нам пробудить в себе королевскую часть. Пурпурный цвет – королева во всех женщинах; он помогает нам держать спину прямо и ходить с гордо поднятой головой». И хотя некоторые утверждают, что это не настоящий цвет, многие культуры и религии на протяжении всей истории рассматривают пурпурный как цвет королевской власти и роскоши. Вот четыре удивительных факта об этом уникальном цвете.

1. Тирский пурпур был дорогим в изготовлении

Тирский пурпур, иногда называемый финикийским пурпуром, представляет собой красновато-пурпурный пигмент, впервые полученный примерно в 1600 году до нашей эры. Как объясняет Плиний Старший в «Естественной истории», его производили из секрета разлагающихся тропических морских улиток.

Изготовление одежды с использованием пурпурного красителя было сложным и трудоёмким процессом, поскольку требовалось несколько дней, чтобы получить нужный оттенок. Кроме того, в помещении, где это происходило, плохо пахло.

Поскольку процесс производства был сложным, одежда пурпурного цвета стоила очень дорого. Только богатые люди могли позволить себе её. Когда в 60 году нашей эры появилась производственная формула, император Нерон запретил носить этот цвет всем остальным. Он подписал указ, согласно которому ношение пурпурной одежды каралось смертью. В 1400-х годах этот цвет исчез на несколько столетий.

2. Во многих культурах пурпурный цвет ассоциируют с королевской семьёй

Многие культуры и религии почитали пурпурный цвет, в основном из-за его редкости. В Китае пурпурный краситель изготавливали из Lithospermum erythrorhizon, растения, произрастающего в Восточной Азии. В Византийской империи пурпур считали даром Божьим. Манускрипт «Россанский кодекс» написан на пурпурных страницах золотыми и серебряными буквами. Рождение императорских наследников проходило в пурпурных залах, чтобы отличить их от тех, кто приходил к власти с помощью войны.

Римляне были не единственными, кто запретил людям, кроме членов королевской семьи, носить пурпурный цвет. В 1547 году Генри Говард, граф Суррей, был казнён за совершение государственной измены против Генриха VIII – в частности, он был замечен в одежде королевского цвета. Дочь Генриха VIII Елизавета I также не позволяла носить этот цвет никому, кроме членов королевской семьи.

3. Формально пурпурного не существует

В видимом спектре света насчитывается семь цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый. Каждый цвет имеет соответствующую длину волны и частоту. Когда эти волны накладываются друг на друга, они создают новый цвет. Сэр Исаак Ньютон сделал это открытие в 1600-х годах, когда обнаружил, что белый свет представляет собой смесь всех семи цветов, которые отражаются и воспринимаются глазными рецепторами.

Пурпурный возникает, когда красные и голубые волны, отражаясь, накладываются друг на друга. Некоторые указывают на тот факт, что фиолетовый является частью спектра, однако фиолетовый – это не пурпурный. И хотя их часто рассматривают как похожие и взаимозаменяемые, они совершенно разные.

Во-первых, фиолетовый превосходит голубой в видимом спектре и обладает самой короткой длиной волны. Более того, то, что мы называем фиолетовым, на самом деле следует считать голубым, а то, что мы называем голубым, следует считать сине-зелёным.

4. Когда-то морковь была пурпурного цвета

Когда мы слышим слово «морковь», мы представляем себе овощ ярко-оранжевого цвета. Сегодня морковь в основном оранжевая, но так было не всегда. Самые ранние записи о выращивании моркови относятся к Персии 10-го века. В них говорится, что овощ был пурпурного цвета с белыми тонкими корнями.

Морковь оранжевого цвета считалась редкой мутацией. Считается, что в 16-м веке голландские производители начали выращивать оранжевую морковь, используя мутировавшие штаммы для получения овоща с более сладким вкусом. И хотя пурпурную морковь выращивают до сих пор, она не так распространена, как её оранжевый аналог.

А вообще, фиолетовый или пурпурный цвет необычный, с которым многое связано в истории человечества. Чтобы не строить интриги, хочу обратить внимание на то, что в государственной символике ни одного государства нет такого цвета, а если есть, то в незначительном количестве.

В колориметрии к пурпурным относят гамму цветов, полученных при смешивании красного цвета с синим или фиолетовым. В системе CMYK пурпурным называют цвет, который более точно определяют именем маджента (так и по-английски, англ. magenta, а точнее — одним из стандартизованных оттенков из группы «оттенки цвета маджента»). Пурпурному соответствует оттенок 200 в системе цветов MS Windows. В системе красный-зелёный-синий пурпурный — цвет 2-го порядка (между красным и синим). В цветовом круге красный-жёлтый-синий насыщенный пурпурный вообще отсутствует, так как это неспектральный цвет, хотя могут быть его ненасыщеные оттенки, получаемые смешением красного, синего и фиолетового. На цветовом треугольнике или цветовом круге пурпурные оттенки занимают место между красным и фиолетовым. Нижняя, прямолинейная граница хроматической диаграммы определяет область пурпурных цветов, более узкая группа из которых — маджента. Иногда пурпурный определяют как цвет дополнительный к зеленому и рассматривают как красный (тёмно-красный или ярко-красный) цвет с фиолетовым оттенком.

Применение цвета отмечено уже за 1600 лет до нашей эры и о его использовании упоминают древнеегипетские папирусы, Плиний Старший и другие. «Да, это цвет триумфа, поэтому люди так сходят по нему с ума. Но вот стоит ли он этих денег, учитывая отвратительный запах?..» — говорит о пурпуре римский историк Плиний Старший в своей «Естественной истории» (I век нашей эры). В зависимости от вида моллюсков и технологии крашения ткани получали окраски различных цветов и оттенков: так, из Murex brandaris получали пурпур, дававший багряные цвета, однако в античной литературе упоминаются и окраски фиолетовых оттенков — вероятно, такой пурпур извлекался из моллюсков Hexaplex trunculus, пурпур которого представляет собой смесь пурпурного 6,6′-диброминдиго и синего индиго.

Изготовление пурпура являлось самым прибыльным промыслом Финикии и велось с большим размахом, о чём свидетельствуют сохранившиеся отходы производства.

Так, в окрестностях Сайды (один из 25 районов Ливана, входит в состав провинции Южный Ливан) в 1864 году была найдена огромная груда раковин, оставшихся от пурпуроносных моллюсков. Эта рукотворная стена простиралась на 120 метров в длину, а в высоту достигала 8 метров. По подсчётам исследователей, здесь содержалось свыше 200 тысяч кубометров раковин. Главными центрами пурпурной промышленности стали древние города Тир и Сидон, но самыми красивыми считались ткани из Тира. Они же были и самыми качественными — их можно было стирать и подолгу носить, краска не линяла и не выгорала на солнце.

По состоянию на 2020 год в мире насчитывается 197 независимых государств. Удивительно, но на государственных флагах этих стран невозможно заметить фиолетовый цвет. На флаге государства Содружество Доминика небольшое изображение попугая, у которого грудка и голова с хохолком, имеют фиолетовый цвет. Едва заметный фиолетовый оттенок добавлен в радугу на флаге Никарагуа.

Очень яркий флаг, включающий все цвета радуги, есть у Боливии. Столица Японии Токио не является отдельным государством, однако флаг префектуры представляет собой белое солнце на фиолетовом полотнище. Оказывается ввиду высокой стоимости фиолетового цвета, государства не включали его в свои флаги, так как не в состоянии были заменять полотнища с фиолетовым цветом.