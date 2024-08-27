Гуляем по Монреалю: пища духовная и не очень

Гуляем по Монреалю и наслаждаемся окончанием лета

Рынок «Жан-Талон» находится в районе «Маленькая Италия», где проживают эмигранты из Италии. Как настоящие южане, они не могли терпеть, что местные земли пустуют, и начали их обрабатывать, предварительно выкупив участки. Так в Монреале зародилось садоводство, а в 1933 году открылся фермерский рынок «Жан-Талон». Летом и осенью прилавки занимают целый квартал, а зимой они сворачиваются и перемещаются в огромный павильон. На рынке можно найти деликатесы со всего мира и продукцию, выращенную трудолюбивыми фермерами на щедрой квебекской земле. Помимо овощей и фруктов, здесь продают мясо, рыбу, яйца, бакалею, грибы, местный мёд и другие вкусности. Весной рынок пестрит цветочной рассадой, которую активно распродают. Здесь также можно приобрести изделия местных ремесленников, попробовать вкусную еду и насладиться атмосферой рынка.

Белл-центр — это спортивный комплекс в Монреале, построенный в 1996 году и являющийся домашним стадионом команды НХЛ «Монреаль Канадиенс». Белл-центр расположен в центре Монреаля и считается самой большой хоккейной ареной в мире, вмещающей 21 288 зрителей. Площадь комплекса составляет 15 680 кв. м. Помимо хоккея, здесь проходят соревнования по смешанным единоборствам и баскетболу. Стадион может трансформироваться в театральную сцену с залом на 5000-9000 мест или концертную площадку, где выступают музыкальные исполнители и знаменитый канадский Цирк дю Солей. В Белл-центре работают пять ресторанов с разнообразной кухней.

Остров Святой Елены на реке Святого Лаврентия входит в архипелаг Ошлага. Основатель первых французских поселений и губернатор Квебека Самюэль де Шамплен в 1611 году назвал остров в честь своей супруги Элен. Почти два столетия этот участок суши принадлежал семье Ле-Мойн и только в 1818 году перешёл под управление государства. Во второй половине XIX века власти превратили остров в общественный парк с пляжем.

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