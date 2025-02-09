KartinaTV рекомендует к просмотру!

Видеотека KartinaTV пополнилась свежими релизами, а в 2025 году вас ждут громкие премьеры, которые нельзя пропустить.

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Видеотека Premier – Шоу «Битва шефов». Новые выпуски!

Тысячи участников, суровый отбор, но лишь один сможет выйти победителем — тот, чьи кулинарные шедевры покорят признанных мастеров высокой кухни. В новых выпусках популярного кулинарного шоу конкурсантам предстоит столкнуться с новыми испытаниями и проверками на профессионализм. Кто же станет новым победителем?

Видеотека START – Сериал «Три плюс три». Премьера скоро!

В тихом провинциальном городке живут три поколения семьи Клячевых: отец — писатель, сын — кузнец, а внук Прометей работает спасателем. Однажды он встречает находчивую художницу Юлю Ларину, но, решив, что она мошенница, передает ее полиции. Ни он, ни Юля не подозревают, что эта встреча изменит не только их судьбы, но и судьбы их семей. Вскоре родные Прометея знакомятся с Юлиной семьей: матерью-экскурсоводом и бабушкой-таксисткой. Все они давно отказались от мыслей о личном счастье, но, когда три мужчины сталкиваются с тремя женщинами, у каждого появляется шанс на любовь.

Видеотека Premier – Сериал «Стендап под прикрытием»

Светка решила пойти в полицию, чтобы раз и навсегда избавиться от насмешек из-за своей полноты. Теперь у нее серьезное задание — разоблачить схему наркотрафика, отправившись в тур с молодыми стендап-комиками под прикрытием администратора. Но для нее это не только операция, а еще и шанс проучить тех, чьи шутки давно вызывают у нее раздражение.

Видеотека START – Фильм «Чижик-Пыжик возвращается». Премьера!

Согласно городской легенде, скульптура Чижика-Пыжика способна исполнить любое желание того, кто сумеет попасть монетой на пьедестал, не уронив ее в воду. Пятиклассник Лёва, приехавший в Санкт-Петербург на экскурсию с классом, возлагает большие надежды на этот памятник – он мечтает помирить родителей. Но прямо на его глазах вместе с одноклассницей Даной они становятся свидетелями кражи миниатюрной птички. Не раздумывая, школьники решают во что бы то ни стало найти похитителя.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9

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