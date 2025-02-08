Университет Альберты: каждый день женщины говорят на 3 тысячи слов больше мужчин

В общественном сознании сложился стереотип, что женщины сплошь болтливые, тогда как мужчины являются малоразговорчивыми “молчунами”, ценящими каждое произнесенное слово. Так ли это?

Команда, возглавляемая Маттиасом Мелем, профессором психологии из Университета Альберты в Эдмонтоне, Canada, решила разобраться в этом вопросе. Исследование охватило 2197 участников в возрасте от 10 до 94 лет. Каждому выдали портативные устройства для записи, фиксировавшие их речевой поток. В итоге ученые собрали 630 000 аудиозаписей для анализа.

Интересно, что “эффект Трандычихи”, олицетворяемый чрезмерно разговорчивой героиней фильма “Свадьба в Малиновке”, действительно проявился. Однако он был заметен только в возрастной группе от 25 до 64 лет, где женщины говорили около 21 845 слов в день, а мужчины — 18 570. Это означает, что женщины общаются больше лишь в определенные жизненные моменты, что может быть вызвано социальными, а не биологическими факторами.

Какой же социальный аспект побуждает умных и красивых женщин говорить? Исследователи пришли к выводу, что возрастной промежуток от 25 до 64 лет, когда женщины активно общаются, совпадает с этапом, когда они занимаются воспитанием детей, а затем и внуков. Если рядом оказывается и супруг, то и ему можно указать на нормы поведения.

Женщины чаще всего выступают в роли главных воспитателей, и через постоянные разговоры с детьми они завоевывают статус основных ораторов в семье. Такое предположение имеет под собой разумное основание.

Кроме того, исследователи заметили, что разница в общительности между людьми проявлялась значительно ярче, чем между полами.

Мужчина, который участвовал в исследовании, оказался самым молчаливым и произносил не более 100 слов в день (число, возможно, меньшее только чем у слуги Атоса Гримо, который страдал за лишние слова), – пояснил Маттиас Мель. – А наиболее разговорчивый респондент, также мужчина, использовал 120 000 слов в сутки.

Исследователи также обнаружили еще одну любопытную тенденцию: с каждым годом люди все меньше говорят. Анализируя данные с 2005 по 2018 год, психологи выяснили, что среднее количество слов, произносимых в день, сокращается примерно на 300. Ученые связывают это явление с цифровой революцией. Вместо долгих вечеров за чашкой чаю и бесконечных телефонных разговоров современные люди предпочитают общение через текстовые сообщения в социальных сетях и мессенджерах. Это, в свою очередь, приводит к снижению устного общения.

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