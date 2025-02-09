Монреаль предупреждает арендаторов дважды подумать, прежде чем переезжать в этом году

Для тех, чьи договоры аренды продлеваются 1 июля, арендодатели обязаны направить уведомления о повышении арендной платы до 31 марта. После этого у арендаторов есть месяц на то, чтобы ответить.

Город напоминает, что арендаторы имеют право отказаться от любого повышения арендной платы и могут попытаться договориться с арендодателем. Если арендатор отказывается от увеличения, арендодатель должен обратиться в Жилищный арбитражный трибунал (TAL), который установит размер аренды.

«Понимание своих прав крайне важно, чтобы избежать сложных ситуаций», — говорится в пресс-релизе города.

В январе TAL одобрил среднее повышение арендной платы на 5,9% — самое большое однократное увеличение за последние 30 лет. Для арендатора, который платит $1 000 в месяц, это дополнительные $708 в год.

И это касается арендаторов, которые хотят остаться в своих квартирах. Согласно данным Корпорации жилищного и ипотечного кредитования Канады (CMHC) за 2024 год, среднее увеличение арендной платы было значительно выше для квартир, сдаваемых новым арендаторам (18,7%), чем для тех, где договор был продлен (4,7%).

Монреаль предупреждает арендаторов, чтобы они дважды подумали, прежде чем покидать свои квартиры в этом году, поскольку доступного жилья крайне мало.

«Дефицит доступного жилья в Монреале реален. Если вы решите переехать, начните поиск уже сейчас, потому что доступное жилье в дефиците», — говорится в сообщении города.

Уровень вакантности в Монреале немного увеличился до 2,1% за последний год, но большую часть доступного жилья составляют новые здания, где арендная плата значительно выше.

Каждый год Монреаль предлагает услуги по переселению для тех, кто не смог найти жилье к окончанию аренды. В июле прошлого года Société d’habitation du Québec (SHQ) сообщило, что более 1 500 домохозяйств в Монреале остались без договора аренды.

По состоянию на 27 декабря 2024 года более 14 000 домохозяйств находятся в очереди на социальное жилье в Office Municipal D’Habitation De Montréal (OMHM).

Монреаль призывает арендаторов посетить городской веб-сайт, где инструмент, разработанный OMHM, позволяет искать доступные квартиры по количеству комнат и цене. Организация Vivre En Ville также предлагает реестр аренды, который является хорошим индикатором стоимости аренды в определенных районах.

Арендаторы могут обратиться в свой местный жилищный комитет за помощью.

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