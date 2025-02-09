Канада намерена добиться снятия с повестки дня темы тарифов США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении добиться исключения вопроса о введении США тарифов на канадские товары из повестки дня.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении добиться исключения вопроса о введении США тарифов на канадские товары из повестки дня.

Об этом он сказал на встрече с мэрами канадских городов, проходившей в Оттаве.

Трюдо отметил, что взаимовыгодное сотрудничество между Канадой и США важно для обеих стран.

Он также выразил поддержку американским властям в их усилиях по борьбе с распространением синтетических наркотиков, но подчеркнул, что вопрос введения пошлин США на канадские товары по-прежнему актуален.

«Мы будем активно сотрудничать с администрацией США, чтобы донести, что введение тарифов наносит вред обеим странам», — сказал Трюдо.

Ранее сообщалось, что 1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Мексики и Китая.

Согласно указу, на канадские товары вводятся пошлины в размере 25%, а на энергоресурсы — 10%. 3 февраля стало известно, что пошлины для Канады приостановлены на 30 дней.

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