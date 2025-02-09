С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Традиция отмечать 9 февраля Международный день стоматолога (англ. International Day of dentist) постепенно становится популярной во многих странах. Где-то он известен также как День зубной боли (англ. Toothache Day).

Международный день пиццы отмечается ежегодно 9 февраля. Мало какой продукт завоевал такую популярность, как пицца. Это простое, на первый взгляд, итальянское национальное блюдо, представляющее собой тонкую лепёшку с начинкой из томатной пасты, оливкового масла, помидор, моцареллы и базилика снискало себе уважение и обрело поклонников по всему миру.

На Руси этот день получил свое название в честь Иоанна Златоуста — константинопольского архиепископа и богослова. Иоанн почитается церковью как один из трех Вселенских святителей и учителей — вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Его называли блестящим проповедником, и за свой ораторский дар Иоанн получил прозвище Златоуста.

Государственный исторический музей – крупнейший национальный музей России. Он был основан как Российский исторический музей по инициативе общественности. Датой основания считается 9 февраля 1872 года.

9 февраля 1895 года в городе Холиоке американского штата Массачусетс, в спортзале Ассоциации молодых христиан, руководитель YMCA (Молодежной Христианской Организации) по физподготовке Уильям Морган (1870–1942) придумал новую командную игру в мяч. Морган решил смешать элементы баскетбола, бейсбола и гандбола. Он позаимствовал сетку из тенниса и установил ее на высоте приблизительно 196 см от пола, так, чтобы сетка была выше головы человека среднего по тем временам роста. Суть игры заключалась в том, чтобы перебрасывать мяч над сеткой. Количество участников первое время было не ограничено. Саму же игру окрестили «mintonette». Уже через год после своего возникновения, в 1896 году, игра «минтонет» была представлена общественности на конференции Союза христианской молодежи в Спрингфилде (штат Массачусетс, США). Эта ассоциация впоследствии явилась активным инициатором распространения волейбола.

Русско-японская война, начавшаяся 9 февраля 1904 года, стала одной из тяжёлых страниц в истории русской армии и военно-морского флота.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым февральским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.