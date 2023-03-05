Чтиво выходного дня: Реальная любовь Красавицы и Чудовища

Сказки очень часто написаны совсем не для детей, но взрослые охотно превращают их в чудесные истории, которые им очень нравятся. У этих историй непременно должен быть счастливый конец. А как же иначе?

Часто же все эти рассказы имеют в себе очень тёмную сторону. Например, «Красавица и Чудовище» – красивая романтичная сказка с хэппи-эндом, у которой есть реальная основа, где всё было не столь радужно. Она была вдохновлена мучительной жизнью придворного «дикаря», известного как «Петрус Гонсалвус», и его женитьбой на красивой молодой женщине по имени Катарина…

Роман под названием «Красавица и чудовище» был опубликован в далёком 1740 году. Автором его была женщина по имени Габриэль-Сюзанна Барбо де Вильнёв. Повествование рассказывало о прекрасной юной девушке, которая волею жестокой судьбы становится женой устрашающего монстра. После того как красавица влюбляется в ужасное чудовище, с него спадают волшебные чары и он превращается в прекрасного принца. После этого они живут, естественно, долго и счастливо.

Казалось бы, банальная история, к которой сегодня все привыкли, ибо её в разных интерпретациях использовало огромное количество авторов. У реальной истории было несколько скрытых смысловых уровней. Во-первых, оригинал был написан писательницей в те времена, когда девушек зачастую выдавали замуж против их воли. В браке они практически всегда сталкивались не только с нелюбимым и старым мужем, но и с жестоким обращением, полным пренебрежением к своей личности и мнению. Осуждение подобной практики и было главной идеей романа де Вильнёв.

Во-вторых, история совсем не была полностью вымышленной. Она была основана на реальных фактах. Подлинно трагические события развернулись во Франции, примерно за столетие до выхода романа в свет. О них уже к этому времени успели подзабыть, но писательница оживила их. Сказка сосредоточена вокруг девушки, которая против своей воли оказывается во власти монстра. Со временем она познаёт его прекрасную, чистую душу и начинает испытывать к нему глубокое и искреннее чувство. В реальной жизни история вращалась больше вокруг личности Чудовища. Кем же был тот, кто в конце, по идее, должен превратиться в прекрасного принца? В 1537 году на Канарском острове Тенерифе родился необычный мальчик, которого родители назвали Педро Гонсалес. Неизвестно, что испытала мать, после того как увидела новорождённого сына, но остальные всегда пугались до смерти, едва завидев его. Дело в том, что лицо и тело ребёнка было покрыто густой шерстью. Сегодня эту аномалию наука называет гипертрихоз или синдром оборотня. К настоящему времени учёные нашли около полусотни задокументированных случаев подобного в истории. В основном эти люди попадали в цирк или различные шоу уродов.

Окружающие не считали Педро человеком. Родители отдали его в цирк. Когда мальчику было всего десять лет, его посадили в клетку, как зверя, и обращались соответственно. Весной 1547 года Педро вручили королю Франции Генриху II как подарок в честь его коронации. Тот был в восторге от «зверушки». Когда забавное животное заговорило, король был поражён — оно произнесло своё имя! После этого монарх выяснил, что мальчик — обычный десятилетний ребёнок, покрытый шерстью, а не дикое животное. Генрих II стал называть Педро на латинский манер — Петрус Гонсалвус. Его стали учить наравне с другими детьми. Мальчик оказался очень способным. Он очень быстро освоил французский язык и с жадностью стал постигать другие науки. При дворе он стал кем-то вроде шута. Его показывали гостям и те восхищались как «зверёк» декламирует стихи и ведёт научные беседы. Придворные прозвали юношу «диким месье». Когда ему исполнилось 20 лет, он стал прислуживать королю за столом. Параллельно он изучал право и был учителем будущего Карла IX. С 1582 года даже стал преподавать право в Сорбоннском университете.

После смерти короля Генриха II, его жена Екатерина Медичи заняла престол. Жестокой женщине стало интересно, какие у «дикого месье» могут быть дети. Королева решила его женить. Недолгие поиски привели Медичи к невероятно красивой девушке по имени Катарина Раффелин. Она была дочерью купца и служанкой королевы. Свадьба была задумана так, что Катарина увидела своего будущего супруга лишь у алтаря. Приказ королевы не подлежал никакому обсуждению и несчастная красавица стала женой чудовища. Несчастная девушка была ужасно подавлена произошедшим. Видимо, все эмоции были написаны у неё на лице и Петрус даже не прикоснулся к жене в первую брачную ночь. Они стали просто жить вместе как соседи. Со временем Катарина стала узнавать ближе человека, который стал её мужем. Она сумела разглядеть в нём умного, доброго мужчину с чистым сердцем. Девушка от всей души полюбила его и даже родила ему семерых детей.

Казалось, всё наладилось и пара жила в любви и гармонии. Первые двое детей родились совершенно нормальными и очень красивыми. Екатерина Медичи была ужасно разочарована, что мальчик и девочка пошли в мать, а не в отца. Последующие дети пары порадовали королеву — заболевание Петруса передалось им. Медичи отправила чету Гонсалес в турне по Европе, чтобы все королевские дворы могли оценить её забавных зверушек. О них была написана книга «Чудесные волосатые девушки: сёстры Гонсалес и их миры». Там упоминалось, что волосатых детей раздарили дворянам и обращались с ними как с придворными домашними животными. В 1591 году Петруса, Катарину и их детей подарили богатой пармской семье Фарнезе. Всех детей раздали в качестве подарков знатным аристократам. Несчастных супругов возили за собой по всей Европе, показывая, как зверей, дворянам и монархам. После долгих лет бесконечных переездов, Петрусу было дозволено осесть в итальянском городе Каподимонте. Катарина скончалась в 1623 году. Дата смерти Петруса неизвестна, как и место его захоронения — ведь он даже не считался человеком, а значит не мог быть погребён по-христиански.

Так что в отличие от популярной сказки «Красавица и чудовище», счастливым концом тут и не пахло. Быть не таким, как все — это тяжкое бремя и сегодня. Люди готовы насмехаться над любым физическим недостатком, совершенно не задумываясь о том, какую они причиняют при этом боль другому человеку.