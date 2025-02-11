Угроза тарифов: Лего едет в Вашингтон на переговоры с Трампом

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего на этой неделе отправляется в Вашингтон, чтобы попытаться провести переговоры с Трампом в рамках Совета федерации.

Тринадцать премьер-министров провинций и территорий проведут серию встреч для того, чтобы «подчеркнуть важность поддержания крепких отношений между Канадой и США».

Они планируют обсудить вопросы занятости и экономики, энергетики, цепочки поставок критически важных минералов, безопасности границ и иммиграции.

Эта редкая миссия происходит на фоне угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы в размере 10% на нефть и 25% на все остальные канадские товары.

Тарифы должны были вступить в силу в этом месяце, но их действие было отложено на 30 дней.

В интервью The Canadian Press лидер официальной оппозиции в Национальном собрании Марк Танги заявил, что «давно пора» Лего «вмешаться» и отправиться в Вашингтон.

«Это первая поездка Франсуа Лего в США с 2023 года», — сказал он. Однако он уверен, что Квебек должен быть в центре стратегии Канады.

«Квебек предлагает США ключевые товары: алюминий, сталь и древесину», — сказал Танги. «Мы считаем само собой разумеющимся, что Франсуа Лего (…) сможет убедить американских политиков в важности вклада Квебека».

«Что касается критически важных и стратегических минералов, таких как литий, графит, кобальт, (…) он также должен подчеркнуть значимость этого для США», — добавил он.

Танги выразил надежду, что эта поездка в Вашингтон станет «первой из многих» для премьер-министра Квебека, так как «угроза все еще реальна».

«Никогда нельзя недооценивать личные встречи, которые позволяют выстраивать и укреплять доверие», — подчеркнул он.

Избежать тарифов или хотя бы смягчить их «всегда возможно», добавил критик по международным отношениям из Партии Квебека Паскаль Паради.

Он призвал Лего активировать свои дипломатические каналы «на всех уровнях» как в политических, так и в деловых кругах.

Даниэль Смит из Альберты и Даг Форд из Онтарио «уже побывали там и установили свои связи», отметил Паради в интервью.

Он выразил надежду, что Лего сможет в Вашингтоне «показать институциональные и культурные различия между Квебеком и Канадой, рассказать о наших коммерческих преимуществах и нашей модели ведения бизнеса».

Управление ожиданиями

Хотя визит премьер-министров в Вашингтон не является «бесполезным», важно «управлять своими ожиданиями», предупреждает политолог Фредерик Буайи из Университета Альберты.

«Будет очень удивительно, даже маловероятно, если это станет поворотным моментом в отношениях между Канадой и США», — сказал он. «Основная динамика не провинциальная; главную роль в этом играет федеральное правительство».

Однако Буайи предсказывает, что скоординированные усилия премьер-министров будут «положительно восприняты канадским населением, которое обеспокоено».

Проекция образа единой страны будет успехом, так как Смит не всегда была частью общего фронта, добавил он.

Но на этом нельзя останавливаться, заявила сопредседатель Québec Solidaire Руба Газаль.

Она указала, что влияние потенциальных тарифов уже ощущается в Квебеке, и некоторые компании сокращают персонал из-за неопределенности.

Лего уже заявил, что тарифы ставят под угрозу 100 000 рабочих мест в Квебеке.

Газаль призывает Лего «помнить о рабочих» и пригрозить введением тарифов на электроэнергию, которую Квебек экспортирует в США.

«Это дало бы нам некоторое преимущество в переговорах с Трампом», — заявила она.

В последние недели Лего заявил, что он и другие провинции рассматривают различные ответные меры.

Он также выразил намерение помочь предприятиям, диверсифицировать экспортные рынки Квебека и устранить некоторые межпровинциальные барьеры, которые мешают внутренней торговле в Канаде.

Лего также сказал, что готов одобрить проекты трубопроводов и газовых терминалов, если они будут социально приемлемы, чтобы открыть доступ к ресурсам Альберты.

Премьер-министр Квебека планирует совершить еще одну поездку в Вашингтон до апреля.

Канада и США образуют один из крупнейших интегрированных рынков в мире. Более 3,5 миллиардов долларов в товарах и услугах ежедневно пересекают границу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.