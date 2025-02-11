Университет Макгилл может уволить до 500 сотрудников из-за дефицита в 45 миллионов долларов

Университет Макгилл в Монреале планирует провести сокращения и уволить сотрудников, чтобы справиться с прогнозируемым дефицитом в 45 миллионов долларов в следующем финансовом году. Руководство частично винит в этом новые меры правительства Квебека.

Администрация Макгилла заявляет, что университет сталкивается с теми же проблемами, что и другие канадские учебные заведения, включая сокращение числа иностранных студентов. Однако Макгилл сильно пострадал из-за решения правительства Квебека повысить плату за обучение студентов из других провинций и урезать доходы от их зачисления.

«Эти меры серьёзно сказываются на выполнении миссии университета и его статусе как ведущего учебного заведения мирового уровня», — заявил президент Макгилла Дип Сайни на собрании.

Проректор Кристофер Манфреди сообщил, что в этом финансовом году ожидается дефицит в 15 миллионов долларов, который может вырасти до 194 миллионов к 2028 году, если не предпринять никаких действий.

Университет планирует сбалансировать бюджет и устранить дефициты в 45, 16 и 14 миллионов долларов в течение следующих трёх лет. Манфреди отметил, что 80% операционных расходов Макгилла связаны с персоналом, и значительная часть экономии будет достигнута за счёт сокращения «административного и преподавательского состава».

Некоторая часть экономии будет достигнута естественным путём, через незамещение уходящих сотрудников, сокращение сверхурочных и рабочего времени. Однако, как отметил Манфреди, этого будет недостаточно.

«В некоторых случаях нам придётся ликвидировать должности, что приведёт к увольнениям. Мы осознаём, что это тревожные новости», — сказал он.

Университет планирует сократить от 250 до 500 позиций, хотя ежегодная текучка кадров может смягчить это количество. Каждому факультету был установлен целевой бюджет на 2025-26 финансовый год, и они могут сократить расходы путём уменьшения числа курсов, увеличения набора студентов и оптимизации программы преподавания.

Кроме того, университет запускает новую инициативу Horizon McGill, направленную на повышение эффективности работы и улучшение программ обучения.

Университеты и колледжи по всей стране сталкиваются с бюджетными трудностями, во многом из-за ограничения федеральным правительством числа иностранных студентов, введённого в январе 2024 года. Закон Квебека также позволяет ограничивать количество иностранных студентов по регионам, учебным заведениям и специальностям.

Повышение платы за обучение студентов из других провинций на 3000 долларов в год и перераспределение части платы иностранных студентов в пользу франкоязычных университетов оказало сильное давление на англоязычные университеты, такие как Макгилл.

Также, начиная с 2025 года, 80% студентов из других провинций должны будут достигать среднего уровня владения французским языком к моменту выпуска.

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