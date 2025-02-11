Изоляция вашего дома: внимание на уретан

Когда я делала ремонт в своем доме и выбирала изоляционный материал, мой подрядчик сказал, что уретан — лучший вариант: у него самый высокий изоляционный коэффициент, он создает сплошной барьер, что почти исключает проникновение воздуха, и всю изоляцию дома можно сделать всего за один день.

Зачем искать что-то другое? Я согласилась.

Однако мне не сказали следующее:

Уретан является горючим и при возгорании выделяет высокотоксичные пары. Не очень приятно.

Его воздействие на окружающую среду крайне негативное, как с точки зрения углеродного следа, так и потому, что все материалы, соприкасающиеся с уретаном, больше не подлежат переработке. Это противоречит моим ценностям.

Наконец, поскольку уретан действует как пароизоляция, помимо своей изоляционной функции, когда его толщина составляет 5 см и более, это изменяет работу здания и может препятствовать выходу влаги, что способствует появлению плесени и может повлиять на структуру здания. Эм…

Когда нельзя использовать уретан:

Есть ситуации, в которых я лично не стала бы использовать уретан по экологическим соображениям, хотя это может не быть вредным для дома, особенно если речь идет о новых зданиях.

Однако есть случаи, когда использование уретана необходимо избегать любой ценой:

Фундаменты из бутового камня или залитого бетона до 1960 года.

Старые дома или деревянные конструкции «бревно на бревне».

Крыши и чердаки с плохой вентиляцией.

Подвалы и подполья без надлежащего контроля влажности.

В этих случаях применение уретана может блокировать выход влаги, что приводит к проблемам с конденсатом, плесенью и разрушению материалов.

Узнайте все перед принятием решения!

В некоторых случаях уретан может быть правильным выбором. Но чаще всего жалеют не о том, что не использовали уретан, а о том, что поспешили с его применением. Так что задавайте вопросы! И не только вашему подрядчику или продавцам уретана.

Рассмотрите другие варианты, такие как минеральная вата для наружных стен, напыляемая целлюлоза для потолков и вспененные изоляционные материалы для подвалов. Или такие новинки на рынке Квебека как изоляция из конопляной ваты для стен и из древесного волокна для потолков.

При ремонте никогда не стоит принимать поспешные решения, особенно когда дело касается чего-то столь важного, как изоляция. Ведь как только она установлена, это надолго.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.