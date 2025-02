С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

День Дарвина (англ. Darwin Day) или Международный день науки и гуманизма, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского учёного-натуралиста, отмечается ежегодно 12 февраля.

Примечательно, что практически накануне Дня святого Валентина — 12 февраля — отмечается Международный день брачных агентств (англ. International Day of Marriage Agencies).

Василий Великий, которому церковь посвящает этот день, известен также под именем Василия Кесарийского. Он почитается наряду с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Всех этих трёх святых вспоминают 12 февраля — поэтому праздник также называется Трёхсвятием.

12 февраля 1864 года был открыт московский зоопарк.

В 1908 году благодаря усилиям двух газет: французской Le Matin и американской New York Times состоялся трансконтинентальный марафонский автопробег через Берингов пролив. Он назывался «Нью-Йорк – Париж» (англ. 1908 New York to Paris Race) и стартовал в день рождения Линкольна 12 февраля с Нью-Йоркской площади Таймс-сквер в 11:15 часов утра. В нем участвовали шесть автомобилей из Америки, Франции, Италии, Германии.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым февральским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

