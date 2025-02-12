В четверг в Лавале ожидается значительный снегопад

По данным федеральной метеорологической службы, умеренные ветры также могут вызвать локальные снежные заносы.
Ожидается, что в среду в течение ночи начнется сильный снег, который продолжится в четверг и затронет южную часть центрального и восточного Квебека.
Понижение погоды является результатом усиления системы низкого давления из Техаса, которая движется в сторону Квебека.
По данным метеорологического бюро, ожидаемое большое количество осадков может оказать существенное влияние на движение транспорта в часы пик в городских районах в четверг утром.
Ожидается, что быстро накапливающийся снег затруднит движение.
Кроме того, видимость может резко ухудшиться при сильном снеге и порывах ветра.
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