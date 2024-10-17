Рынки самообслуживания: нет сотрудников, более дешевые товары?

Предприятия самообслуживания , которых в Квебеке становится все больше и больше , не нанимают сотрудников , но означает ли это , что эта экономия на рабочей силе отражается на цене продаваемых товаров ?

Владелица магазина самообслуживания Aile 24 в Монреале объясняет, что это не обязательно так.

«Цены на продукты действительно трудно превзойти, потому что они и так высокие, но у нас гораздо больше запросов, и кстати, больше запасов, которые будут продаваться», – объясняет Джессика Венн.

Поскольку эти предприятия имеют меньшую площадь, объем реализуемых в них товаров меньше.

Чтобы использовать эти небольшие рынки самообслуживания, необходимо загрузить торговое приложение на смартфон.

Затем “войти в магазин” и выбрать товар. После чего клиенты расплачиваются в кассах самообслуживания.

«Каждый человек, который выходит на рынок, нам известен. В нашу систему камер встроена система искусственного интеллекта, которая отслеживает каждого клиента на рынке, обнаруживает подозрительные транзакции и отправляет их франчайзи для проверки», – говорит Венн.

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