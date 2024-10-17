На транспортной развязке Сен-Пьер будут проведены работы по повышению безопасности

В целях повышения безопасности пешеходов и велосипедистов власти Монреаля планируют внести долгожданные изменения в транспортную развязку Сен-Пьер в Ласалле.

В течение многих лет жители этого района критиковали транспортную развязку как крайне небезопасную.

По данным провинции, каждый день этим транспортным узлом пользуется 81 000 автомобилей. За последние 12 лет в результате несчастных случаев на транспортной развязке погибли три человека.

В память о погибших велосипедистах были установлены два велосипеда-призрака как мрачное напоминание об опасностях, подстерегающих на главном перекрестке. В 2017 году грузовик смертельно сбил 80-летнюю женщину.

В период с 2016 по 2020 год в городе было зарегистрировано 66 столкновений автомобилей с пешеходами и велосипедистами.

На перекрестке Сен-Пьер-Стрит и Нотр-Дам-стрит Уэст, который считается особенно опасным участком транспортной развязки, велосипедистам приходится пересекать два въезда на шоссе, чтобы добраться до велосипедной дорожки. Местные жители рассказали CTV News, что иногда грузовики пропускают пешеходов в своих слепых зонах.

Мэр района Майя Воданович заявила, что город уже внес изменения, в том числе увеличил время перехода на одном из светофоров с 20 до 35 секунд.

“Должна сказать, что, когда я езжу на велосипеде, мне всегда страшно”, – сказала Воданович.

По словам мэра, в ближайшее время будут проведены дополнительные улучшения, например, будет поднят тротуар в том месте, где был сбит один велосипедист, что заставит водителей грузовиков тормозить.

“Слепых полицейских” станет намного больше. Светофоры также будут перенесены, потому что сейчас они мешают велосипедистам и пешеходам”, – сказал мэр.

Однако все изменения носят временный характер, поскольку Министерство транспорта Квебека планирует перестроить транспортную развязку.

Пресс-секретарь сообщил, что министерство поручило консорциуму изучить долгосрочные решения, ответы на которые ожидаются в 2025 году.

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