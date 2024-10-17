Опрос показал, что все больше жителей Квебека обращаются за частной медицинской помощью

Согласно опросу, опубликованному во вторник в журнале Journal de Québec, все больше жителей Квебека обращаются в частные медицинские сети.

Опрос показал, что за последние пять лет число жителей Квебека, обращающихся за частными медицинскими услугами, будь то вакцинация или хирургическое вмешательство, выросло на 17%.

Оплачивая услугу самостоятельно или с помощью страховки, 42% респондентов заявили, что за последние пять лет они пользовались услугами, не охватываемыми Системой медицинского страхования Квебека (RAMQ), по сравнению с 25% в 2019 году.

Результаты опроса Леже также показали, что 39% людей считают, что качество медицинского обслуживания в государственной сети ниже, чем в частном секторе, в то время как восемь% считают, что в государственном секторе качество выше.

В последние годы пандемия часто упоминается для объяснения ухудшения доступа к медицинскому обслуживанию.

Однако 56% жителей Квебека считают, что услуги здравоохранения стали хуже, чем были до 2019 года.

Только пять% считают, что ситуация улучшилась, а 23% считают, что она осталась прежней.

“Мы прекрасно понимаем трудности с доступом к медицинской помощи, поэтому улучшение доступа является нашим главным приоритетом’, – заявила министр здравоохранения Криситан Дюбе в пятницу.

Он назвал меры, принятые его правительством для улучшения доступа к медицинской помощи, в том числе программу предварительной записи на прием к семейному врачу (GAP).

Он также отметил, что некоторым специалистам, таким как фармацевты и практикующие медсестры-специалисты, были предоставлены более широкие полномочия для оказания более качественной медицинской помощи.

Дюбе также упомянул, что сеть здравоохранения временно использует специализированные медицинские центры, чтобы наверстать упущенное время для проведения операций.

Опрос показывает, что мнения квебекцев по этому вопросу разделились.

Около 38 процентов респондентов заявили, что следует поощрять использование частных клиник, в то время как 37 процентов высказались против.

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