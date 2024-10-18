С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает достаточно теплая пятница. Утром 9°C, Днём 19°C, Вечером 13°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Ежегодно 18 октября отмечается День галстука (Necktie Day). Название праздника нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный. Несмотря на отсутствие официального статуса всемирного праздника, он завоёвывает всё больше поклонников и продолжает набирать популярность в разных странах.

18 октября отмечается праздник всех, кто неравнодушен к сладостям. Всемирный день конфет объединил не только тех, кто не может отказать себе в удовольствии съесть любимую конфету, но и тех, кто имеет непосредственное отношение к процессу производства этого лакомства.

По церковному календарю в этот день отмечается память святой мученицы Харитины, пострадавшей за веру в начале 4 века в городе Понте на берегу Черного моря. На Руси к этому времени полевые и огородные работы в деревнях заканчивались, и крестьяне приступали к делам домашним. На Харитину женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. «Харитина ткала и пряла — весь дом одевала», — говорили в этот день. Девушки же собирались на вечерки, где также занимались рукоделием — пряли, вышивали, вязали. Такая работа по обыкновению сопровождалась пением. Что касается мужчин, то они на Харитину приступали к изготовлению валенок. Эту обувь упоминали и в поговорках. «Отстал от ночи день — запнулся валенком за пень», — говорили люди, подмечая, что день становился заметно короче ночи. Также наблюдали приметы. Если вороны и галки вились в воздухе, а облака шли против ветра, это предвещало снег, а безветренная погода сулила похолодание.

Одним из интереснейших театров Санкт-Петербурга является Театр имени В.Ф. Комиссаржевской. Открыт он был 18 октября 1942 года премьерой спектакля по пьесе Константина Симонова «Русские люди». Особенностью этого события было то, что открытие состоялось во время блокады Ленинграда (даже сам театр поначалу был назван Блокадным).

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся серединой осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже начинается прекрасный листопад, появились кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат царицы – осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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