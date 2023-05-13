14 мая – в этот день в Канаде мы празднуем День Матери

День Матери – большой праздник, в Канаде он отмечается во второе воскресенье мая.

День матери — это международный праздник в честь матерей, который отмечается в разных странах в разные даты ень матери берет свое начало от разных источников в разных странах. В США, например, День матери был учрежден по инициативе Анны Мэй Джарвис в 1914 году, которая хотела почтить память своей покойной матери, а затем уже этот торжественный день переняли жители многих стран.

День матери в Канаде отмечается во второе воскресенье мая. Традиционно, в этот день люди дарят своим матерям подарки, цветы, открытки и приглашают их в рестораны или на экскурсии, а официальным символом Дня матери в Канаде считаются разные цветы – от незабудка и гортензии, до лилии и роз. То есть, какой цветок больше нравится, то маме и дарят.

В 2023 году праздник выпадает на 14 мая, и в этот день считается даже неприличным не поздравить свою маму.

Впрочем, и до Дня Матери добрались политиканы — ревнители равенства и разнообразия в Канаде обиделись на то, что поздравляют в этот день только матерей. Кто-то из этих борчих и борцов потребовал поздравлять просто «родителей» (родителя 1 и родителя 2, очевидно), кто-то потребовал запретить праздник в школах, отменить концерты и другие мероприятия, потому что у некоторых детей мамы нет, и им праздник наносит чудовищные душевные травмы и причиняет страдания, и вообще, почему не празднуем день однополой любви, непорядок (это не шутки, такие требования на этой неделе были выдвинуты несколькими учителями — именно, учителями, а не просто бездельниками — впрочем, началась буря протестов, дело дошло до Национальной Ассамблеи, где депутаты, в массе своей, заклеймили инициативу, а министр образования Квебека заверил общественность, что ни в коем случае праздник отменён не будет.

Но не будем о плохом, не будем о тех, кто пытается испортить праздник. Одним словом, 14 мая в Канаде отмечается очень важный и очень хороший день — день Матери. Постарайтесь сделать маме в этот день что-то хорошее. Нет, не то, что в остальные дни не надо маме помогать, но в этот день устройте ей большой праздник!