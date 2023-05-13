С 15 мая открывается речная переправа Монреаль — Южный берег

В этом году транспортное управление добавило новые кораблики, потому что речная переправа становится всё популярнее.

15 мая, в понедельник, открывается водная переправа реку Святого Лаврентия. Небольшие речные трамвайчики уже давно связывают Монреаль с Южным берегом, работая только в весенний, летний и осенний сезоны. Но эти кораблики стали настолько популярны, что Региональное управление транспорта решило в этом году запустить целых шесть речных трамваев.

В прошлом году эти кораблики перевезли в обоих направления 256 тысяч пассажиров, и из-за количества желающих воспользоваться этим видом транспорта, в местах посадки выстраивались большие очереди. Особенно линия интересует жителей районов, прилегающих к причалам. Среди этих районов в 2023 году будут монреальский район Pointe-aux-Trembles, район Mercier, остров Charron, город Boucherville и город Varennes, не говоря уже о традиционных станциях в Старом Порту, на острове Святой Елены (парк Жан-Драпо) и в Лонгёе.

На самом деле, тем, кто работает или живёт в районах, обслуживаемых речным транспортом, проще и гораздо быстрее добраться до работы или до дома на речном катере.

В 2023 году маршрут Монреаль-Бушервиль будет бесплатен — таким образом городские власти намереваются снизить нагрузку на мосты в связи с ремонтом и частнчным закрытием туннеля Louis-Hippolyte-LaFontaine.

Билеты других пунктов назначения стоят 5.50 долларов (билет туда и обратно), детям до 11 лет проез бесплатен в том случае, если с ними едет взрослый или подросток в возрасте от 14 лет. Для оплаты можно использовать карты OPUS.

На речном травайчике можно перевозить велосипед (бесплатно).

Движение по разным маршрутам начинается в рабочие дни в 6 утра и заканчивается примерно в 20 часов. В выходные дни начало работы на пару часов позже. Летом последние кораблики будут отходить гораздо позже.